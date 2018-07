Ein sauberes Dach - für 6000 Euro?

Meinerzhagen - „Unverschämte Bemerkungen“ und ein mündlicher Kostenvoranschlag, der wohl jeglichen Rahmen sprengte. Der Hauseigentümer aus einem Meinerzhagener Außenbezirk war „bedient“, als die beiden Männer, die das Dach seines Gebäudes reinigen wollten, nach ihrem „Gastspiel“ sein Grundstück endlich wieder verließen.

Was war genau passiert? Der Rentner erinnert sich: „In der vergangenen Woche hatten wir eine Wurfsendung im Briefkasten. Darauf wurden Reinigungsarbeiten ,zu einem fairen Preis’ angeboten.“

Der Volmestädter wählte die angegebene Rufnummer und bat um einen Besuch, um Einzelheiten zu dem möglichen Auftrag zu klären. „Als ich dann aus der Stadt zurückkam, stand meine Frau mit zwei Männern schon vor unserem Haus.

Die vermeintlichen Handwerker hatten Zollstöcke in der Hand. Da habe ich mich bereits gefragt, was die bei einer Dachreinigung damit anfangen wollen. Die Dachfläche ausmessen?“ Und auch die Tatsache, dass die Männer fast unmittelbar nach dem Anruf nach Meinerzhagen ausgerückt waren, kam dem Hausbesitzer komisch vor. „Das ist doch ungewöhnlich“, wurde er misstrauisch.

Als dann auch noch sage und schreibe 6000 Euro für die Reinigung des Daches seines Einfamilienhauses verlangt worden seien, sei für ihn das Maß endgültig voll gewesen, erinnert sich der Rentner. Zu einer Auftragsvergabe kam es jedenfalls nicht. „Die beiden Männer wurden daraufhin unverschämt“, mag der Meinerzhagener gar nicht genau wiedergeben, was er sich anhören musste. „Ich habe die beiden dann des Grundstücks verwiesen“, schildert er.

Unterschiedlichste Varianten

Später teilte er der heimischen Polizei seine Erlebnisse mit, die Ermittlungen laufen noch. Grundsätzlich, so Marcel Dilling, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde, sei die Masche zwar bekannt, aber in jüngster Zeit im Märkischen Kreis kaum noch angewendet worden.

„So etwas gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Am 26. Juni beispielsweise wurde in Iserlohn von einem dubiosen Unternehmen eine Dachrinnen-Reinigung durchgeführt. Ein Mann stand auf dem Dach, der andere verschaffte sich währenddessen Zugang zur Wohnung. Dabei ist dann Schmuck des Hauseigentümers weggekommen“, berichtet der Beamte.

Die Kreispolizeibehörde hatte bereits im November vergangenen Jahres vor unseriösen „Dachdeckern“ gewarnt, die in Kierspe aufgetaucht waren. Damals hatte Sprecherin Corinna Dörmann darum gebeten, solche Fälle unbedingt zu melden: „Nur, wenn uns solche Vorfälle gemeldet werden, können wir aktiv werden.“

Dabei sei es richtig, die Polizei lieber einmal zu viel, als gar nicht zu informieren. Im Zweifel gelte immer: Lieber die 110 wählen und auf Nummer sicher gehen, als am Ende ein finanzielles Desaster zu erleben.

400 Euro wären in Ordnung

Thomas Müller vom Meinerzhagener Dachdecker-Unternehmen Wolfgang Müller hat zu dem jüngsten Vorfall eine klare Meinung: „Das geht gar nicht.“

Für 6000 Euro, so der Obermeister der Dachdecker-Innung Lüdenscheid, könne man bei einem Haus dieser Größenordnung die Ziegel wohl komplett erneuern. „Und dann bleibt wahrscheinlich auch noch Geld für das Gerüst übrig.“

Er warnt eindringlich vor auswärtigen Unternehmen, die beispielsweise an der Haustür klingeln und ihre Dienste anbieten. „Die machen dann bei einer Dachreinigung auch oft noch die Ziegel kaputt, wenn sie mit zu viel Wasserdruck ans Werk gehen.“

Sein Fazit: „Bei einem Haus von zwölf mal zwölf Metern Grundfläche mit einem Walmdach würde ich sagen, dass 400 Euro für eine Dachreinigung in Ordnung wären. So etwas geht eigentlich ruck zuck.“