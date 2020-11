Unternehmen aus MK reagiert auf Corona: Gutscheine statt Weihnachtsfeier

Frima aus Meinerzhagen

Die Weihnachtsfeier muss ausfallen, die Meinerzhagener Firma Frima, im Bild Vertriebsleiter Alexander Engler, hat daher Gutscheine für das Wirtshaus an seine 70 Mitarbeiter verteilt. Eine Idee, die auch den Gastronomen etwas helfen könne, hoffen Vassilios Spiroglou und Ionna Tsakiridou.

Geselligkeit – ein Tabu in der Corona-Zeit. Restaurants – nach wie vor geschlossen. Weihnachtsfeiern in Firmen und Betrieben – nicht in diesem Jahr. Nicht verzichten möchte die Meinerzhagener Firma Frima jedoch auf ein Dankeschön an die Mitarbeiter. Anstelle einer gemeinsamen Feier gibt es im Corona-Advent Restaurant-Gutscheine für alle Mitarbeiter. Eine Variante, die Nachahmer finden dürfe, meint Frima-Einkaufsleiter Alexander Engler. Denn die Gutscheine erfüllen noch einen weiteren Zweck.