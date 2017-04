Alkoholisiert Unfall „gebaut“

Attendorn - Ein 21 Jahre alter und laut Polizei alkoholisierter Meinerzhagener wurde Montagnacht bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, der sich auf der Wesetalstraße bei Beukenbeul nahe Attendorn ereignete.

Der junge Mann aus der Volmestadt war nach Polizeiangaben um kurz vor 1 Uhr in der Nacht von Roscheid in Richtung Papiermühle unterwegs. „In einer Rechtskurve kam er aufgrund der Alkoholeinwirkung und unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallte gegen eine Felswand und überschlug sich. Dabei erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt“, berichten die Beamten.

Da der junge Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Auch seinen Führerschein musste er an die eingesetzten Polizeibeamten abgeben.

Weiter wird berichtet: „Am Unfallort trafen die Polizeibeamten auch einen 23-jährigen Autofahrer aus Attendorn an, der unmittelbar hinter dem Unfallverursacher in dieselbe Richtung gefahren war und den Verkehrsunfall mitbekommen hatte. Auch bei dem 23-jährigen Unfallzeugen bemerkten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholfahne. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Daher nahmen ihn die Ordnungshüter mit zur Wache, wo ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest das Ergebnis des Vortests bestätigte. Den Zeugen erwarten demnächst ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg“, wurde im Polizeibericht notiert.