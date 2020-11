Edler Tropfen der Schützen für die kalte Jahreszeit

Die Schützengesellschaft bietet Weihnachtswermut normalerweise während des Meinerzhagener Adventsmarktes an. In diesem Jahr kann er bestellt werden.

Schützentraditionen gibt es nicht nur in der Schützenfestzeit, sondern auch im Advent. Der Weihnachtswermut gehört dazu. Auf den edlen Tropfen muss auch in diesem Jahr nicht verzichtet werden.

Meinerzhagen – Die Meinerzhagener Schützen boten ihren Weihnachtswermut in den vergangenen Jahren während des Meinerzhagener Weihnachtsmarktes an der Jesus-Christus-Kirche an, wo das weihnachtlich verfeinerte Schützenfest-Schlückchen jedes Jahr viele Abnehmer fand.

Heißgetränk wird gemixt

Der Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie bekanntlich nicht statt. Auch der Verkauf des begehrten Getränks habe daher zunächst auf der Kippe gestanden, heißt es seitens der Schützengesellschaft: „Wegen der großen Nachfrage hat sich der Vorstand der Schützengesellschaft Meinerzhagen dazu entschlossen, dem Schützenvolk und der Meinerzhagener Bevölkerung im entbehrungsreichen Jahr 2020 das beliebte Heißgetränk trotzdem anzubieten.“

Zwar kann das heiße Getränk nicht in vorweihnachtlicher Atmosphäre während des Weihnachtsmarktes genossen werden, doch auch für den Adventskalender, unter dem Weihnachtsbaum oder einfach an kalten Tagen für zwischendurch mache sich das weihnachtliche Schützen-Getränk gut, so die Schützengesellschaft.

Über die Homepage der Schützengesellschaft kann der Weihnachtswermut bestellt werden. Diese Verkaufsform habe schon beim Verkauf des Traditionspaketes sehr gut funktioniert. Wer das Bestellformular ausgefüllt und den fälligen Betrag überwiesen habe, könne den edlen Tropfen an einem noch bekannt zu gebenden Termin im Schützenhaus abholen. sim

Bestellinfo

Noch bis Mittwoch, 25. November, besteht die Möglichkeit, den Weihnachtswermut bei der Schützengesellschaft zu bestellen. Der Preis für eine 0,5 Liter-Flasche beträgt 9,50 Euro.