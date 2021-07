Kleingärtner geschützt vor Sonne und Regen

Terrasse wird überdacht

+ © Dominic Rieder Wolfgang Sikora, Sven Schmidt und Michel Kraus (von links) auf der Terrasse, die nun schon bald überdacht sein wird. Das Grundgerüst ist bereits aufgestellt. © Dominic Rieder

Geschützt vor Regen, Wind oder auch praller Sonne auf der Terrasse sitzen – das können nun schon bald die Mitglieder und Besucher des Kleingärtnervereins (KGV) Meinhardus vor dem Gemeinschaftshaus in der vereinseigenen Kleingartenanlage an der Danziger Straße.

Meinerzhagen – Denn in wenigen Tagen wird die lange geplante Überdachung der Terrasse fertiggestellt sein.



Ein Rückblick

Kurzer Rückblick: Im Frühjahr hatte sich der Verein mit den beiden Kleinprojekten „Unterstand KGV“ (Überdachung für die Terrasse vorm Gemeinschaftshaus) und „Spielplatz KGV“ (Erweiterung des Spielplatzes um einen Spielturm aus Holz mit Rutsche und Klettermöglichkeiten) beim Leader-Förderprogramm beworben – mit Erfolg. Im April hatte der KGV die Bewilligung für beide Kleinprojekte erhalten.



Mit dem Terrassendach ist nun das erste dieser Projekte quasi fertig umgesetzt. Nach zwei bis drei Vorbereitungstagen, die zum Zuschneiden des Holzes genutzt wurden, haben Michel Kraus, Inhaber der Firma Holzmichel, und Wolfgang Sikora, Inhaber des Betriebes Zimmerei Sikora, am Montag dieser Woche das komplette Grundgerüst des Unterstandes aufgebaut. Verwendet worden sei Lärchenholz, da dieses witterungsbeständiger sei als Fichtenholz, wie sie erklärten. Nun fehlen nur noch die Doppelstegplatten oben auf der Konstruktion sowie eine Sichtwand aus KVH (Konstruktionsvollholz). Beide werden in den nächsten Tagen angebracht, dann ist die Terrassen-Überdachung fertig.

Projekt Spielturm

Und auch das zweite Kleinprojekt wird demnächst in die Tat umgesetzt. Wie KGV-Vorsitzender Sven Schmidt berichtet, sei der Spielturm bereits bestellt. Bis zur Lieferung und zum Aufbau werde es aber noch etwas dauern.



Derweil herrscht beim KGV Meinhardus schon Vorfreude auf das Sommerfest am Samstag, 28. August, und Sonntag, 29. August. Die Vorplanungen laufen – und in Sachen Corona will der Verein dabei selbstverständlich kein Risiko eingehen. Darum soll das Sommerfest gänzlich an der frischen Luft stattfinden. Platz für die Kleingärtner und ihre Besucher ist draußen mit der nun überdachten Terrasse sowie auch direkt gegenüber mit Grillstand, Wanderer-Ruheplatz und Spielplatz reichlich vorhanden.

Termine der Kleingärtner

Für Sommer und Herbst hat der Kleingärtnerverein (KGV) Meinhardus die folgenden Veranstaltungen geplant – so auch die mittlerweile terminierte Jahreshauptversammlung. Ob (und unter welchen Corona-Regelungen) die Veranstaltungen stattfinden können, hängt natürlich von der Entwicklung der Corona-Situation in den nächsten Wochen und Monaten ab.. Sommerfest: Samstag, 28. August, ab 12 Uhr, und Sonntag, 29. August, ab 10 Uhr; Jahresversammlung: Samstag, 11. September, ab 15 Uhr; Erntedankfest: Samstag, 9. Oktober, ab 18 Uhr; Halloween: Sonntag, 31. Oktober, ab 17 Uhr.