Solidarität unter den Feuerwehren

Meinerzhagen - „Erst hat es in Altena im Wald am Hegenscheid gebrannt. Dann kam der Hausbrand in Evingsen dazu – und anschließend brannte ein Waldstück am Wixberg. Es kam knüppeldick. Und die dortigen Kameraden waren nach so intensiven Einsätzen wirklich am Ende. Klar, dass wir da helfen.“

Für den Meinerzhagener Stadtbrandinspektor Thomas Decker war es keine Frage, in der vergangenen Woche Einheiten aus Valbert, Haustadt und Willertshagen in Marsch zu setzen, als am Donnerstag in der Burgstadt ein Einsatz anstand, der eine städtische Wehr allein klar überfordert hätte.

Und so wurden die Kräfte aus dem gesamten Umkreis gebündelt. Bis zu 500 Feuerwehrleute waren in Altena im Einsatz. Decker weiß: „Es gab wohl keine Stadt im Märkischen Kreis, die mit ihrer Feuerwehr dort nicht vertreten war.“ Der Brand forderte Menschen und Material eine Menge ab, bei Temperaturen von etwa 35 Grad, in einem Steilhang mit bis zu 80 Prozent Gefälle und Waldboden, in dem noch Weltkriegsmunition lagert.

Doch in Feuerwehrkreisen hilft man sich gegenseitig. Das bestätigt auch Thomas Decker: „Wir wären doch auch froh, wenn es beispielsweise im Ebbe brennen würde und die Altenaer Kameraden würden anrücken und mithelfen.“ In erster Linie waren von den Meinerzhagener Einheiten „wasserführende Fahrzeuge“ gefragt. Natürlich. Denn auch bei Waldbränden muss die Wasserversorgung möglichst rasch sichergestellt werden. Und das taten auch die Experten aus der Volmestadt – mit Erfolg. Im Vergleich zu früheren Bränden am Wixberg, als Ende der 50er-Jahre beinahe das komplette Waldgebiet abbrannte, konnte diesmal bereits am Freitag gemeldet werden „Feuer unter Kontrolle“.

Rückt die Feuerwehr an, entstehen Kosten. Natürlich auch im Fall der Meinerzhagener Nachbarschaftshilfe. Und wer zahlt dafür? Thomas Decker kann sich nicht vorstellen, den Altenaern nun eine „saftige“ Rechnung zu schicken: „Gegenseitige Hilfe ist in Feuerwehrkreisen üblich. Und wir konnten in Altena nachtanken. Das wäre umgekehrt übrigens genauso. Und das Löschwasser haben wir vor Ort in Altena aufgenommen. Die Verpflegung wurde gestellt. Dass wir nun die 35 oder 40 Kilometer hin beziehungsweise zurück abrechnen – eher nicht.“

Es kann allerdings sein, dass ein anderer Kostenfaktor auf die Stadt Altena zukommen wird: Die Lohnfortzahlung für die Wehrleute im Einsatz. 27 „Kameraden“ aus Meinerzhagen halfen in der Burgstadt. Wie viele zum Ausbruch des Brandes von der Arbeit Richtung Lenne starteten, müsste geklärt werden. In Sachen Kostenübernahme durch Altena will Thomas Decker in den nächsten Tagen allerdings noch Gespräche mit Wehrleitung und Stadt Meinerzhagen führen. Und schließlich: Kosten hin oder her – in erster Linie zählte am vergangenen Donnerstag schnelle und effektive Hilfe – und für die war ausreichend gesorgt.