Meinerzhagener Händler spüren Kaufzurückhaltung der Kunden

Von: Monika Salzmann

Anke Sinderhauf vom Handarbeitsgeschäft Kreatives Handarbeiten geht eh sparsam mit Energie um. „Ich ziehe lieber eine dicke Jacke an“, sagt sie. © Jakob Salzmann

Inflation und hohe Energiekosten auf der einen Seiten, Kaufzurückhaltung bei den Kunden auf der anderen Seite: Krisenzeiten wie diese sind für den Einzelhandel nicht leicht. Come-on.de fragte in einigen Geschäften nach, wie es den Meinerzhagener Einzelhändlern mit der doppelten Belastung geht.

Meinerzhagen – „Das ist eine herausfordernde Situation“, sagt Jan Lienenkämper vom Bettenhaus Lienenkämper an der Hauptstraße 2. Er führt das 1934 gegründete Familienunternehmen in dritter Generation. „Viele Bürger sind etwas zurückhaltender, was den Einkauf angeht.“ Auf den Punkt gebracht, heißt das: „Deutlich höhere Kosten, weniger Einnahmen.“ In mehreren Krisen hintereinander hätten viele andere Betriebe ihre Reserven aufgebraucht. „Mir macht das Sorge, dass der ein oder andere Einzelhändler das nicht schafft. Ich kann mir vorstellen, dass mancher die Reißleine zieht.“

Er selbst merkt in seinem Fachgeschäft den Rückgang von Kunden aus Lüdenscheid, Hagen und Dortmund, die durch die Sperrung der A45 den Weg nach Meinerzhagen scheuen. „Es kommen weniger Kunden und sie kommen geplanter.“ Was die hohen Energiekosten betrifft, hat er schon länger Vorsorge getroffen: LED-Leuchten eingesetzt, Türen isoliert und die Heizungsanlage kontrolliert, ob sie richtig eingestellt ist und die Laufzeit verkürzt. Einige LED-Leuchten sind vorübergehend ausgeschaltet. Zudem soll demnächst eine Solaranlage aufs Dach. Die Genehmigung dafür liegt vor. Seit geraumer Zeit ist überdies der Montag bei Lienenkämper Servicetag, an dem das Geschäft geschlossen bleibt. Weitere Kürzungen der Öffnungszeiten sind nicht vorgesehen.



Marc Heyder vom Fotofachgeschäft Heyder kann seine Maschinen nicht ausstellen. © Jakob Salzmann

Auch die Buchhandlung Schmitz, die ihren Sitz im Gebäude Zur Alten Post 6 bis 8 hat, hat bereits auf die steigenden Energiekosten reagiert und öffnet seit Mai eine Stunde später ihre Türen. Ab 10 Uhr sind Buchhändler Wolfgang Schmitz und sein Team seither für ihre Kunden da. Um zusätzlich Energie zu sparen, laufen Überlegungen, die Außenbeleuchtung früher auszuschalten. Schmitz ist froh, dass das Gebäude, in dem die Buchhandlung untergebracht ist, in einem guten Zustand ist. „Der Bau ist gut isoliert. Wir müssen im Moment nicht heizen“, sagt er. „Wir können sogar noch die Türen auflassen.“ Wenn es kälter wird, sollen sie geschlossen werden. Eine kräftige Gaspreiserhöhung hat er bereits erhalten, „aber nicht in dem Maß wie befürchtet“. Er hofft, dass die beschlossenen Zuschüsse Entlastung bringen. Was dem Buchhändler zusätzlich zu schaffen macht, sind die drastisch erhöhten Zuschläge bei den Paketdiensten. „Und Bücher sind schwer“, erklärt er. „Ein Lieferant hat bereits große Probleme. Zum Glück nicht unser Hauptlieferant.“ Frachtkosten und Personalmangel würden dabei eine Rolle spielen.



Auf Energiesparlampen hat das Modegeschäft Maiworm, Zur Alten Post 3, umgestellt, um die Energiekosten zu senken. Angedacht ist zudem, die Heizung in diesem Winter nicht so weit wie sonst aufzudrehen. „Sonst waren die Räumlichkeiten oft überhitzt“, sagt Filialleiterin Petra Carbotta. „Das wird in diesem Jahr anders.“ Von Kaufzurückhaltung vonseiten der Kunden hat sie noch nichts bemerkt. Im Gegenteil: „Die Kunden decken sich mit dicken Jacken und Pullovern ein.“ Vor dem Hintergrund, dass überall Energie gespart werden muss, seien warme Sachen gefragt.



Von Kaufzurückhaltung ihrer Kunden hat Petra Carbotta von Mode Maiworm noch nichts bemerkt. Die Kunden decken sich mit warmen Jacken und Pullovern ein. © Jakob Salzmann

Eh sehr sparsam mit Energie geht Anke Sinderhauf gleich nebenan im Handarbeitsgeschäft Kreatives Handarbeiten – ebenfalls im Gebäude Zur Alten Post 3 zu finden – um. „Ich ziehe lieber eine warme Jacke an“, erzählt sie. Bis jetzt hat sie die Heizung noch nicht angestellt. Wie hoch die Heizkostenrechnung ausfallen und welche Belastung auf sie zukommen wird, weiß sie noch nicht. „Ich habe noch keine Abrechnung erhalten.“ Dass sie viel Natur und reine Wollsachen in ihrem Handarbeitsgeschäft vorrätig hat, bezeichnet sie als kleines Plus für ihr Geschäft. „Viel Alpaka“ – besonders warm – ist zu finden. „Wenn man sich eine Wolldecke strickt, hat man etwas Warmes und auch noch Spaß beim Anfertigen.“ Dennoch seien die Zeiten schwer. „Man spart am ehesten am Hobby.“ Renner bei ihr sind derzeit warme Socken.



Buchhändler Wolfgang Schmitz hat bereits auf die steigenden Energiepreise reagiert. © Jakob Salzmann

„Es bleibt uns nicht anderes übrig, als das hinzunehmen“, meint Marc Heyder vom Fotofachgeschäft Heyder an der Hauptstraße 10. „Wir können unsere Maschinen nicht herunterfahren.“ Wenn nicht mehr viel zu tun sei, würden die Maschinen allenfalls etwas früher ausgestellt. „Man weiß noch nicht, was im nächsten Jahr auf einen zukommt“, sagt er. Um die Wärme im Verkaufsraum nicht verpuffen zu lassen, werden derzeit in die Heizungsverkleidungen unter den Schaufenstern Luftschächte eingebaut. „Damit die warme Luft nicht im Fenster bleibt. Wir haben einen Riesenstau am Fenster.“ Auf’s Dach soll demnächst eine Solaranlage. Da es sich um ein Flachdach handelt, kann die Anlage eventuell noch im November installiert werden, wie Mutter Dorette, die bereits im 53. Jahr im Geschäft mitarbeitet, ergänzt. „Früher war es einfacher.“ Mit der Solaranlage auf dem Dach erhofft sich das Fachgeschäft erhebliche Einsparungen.