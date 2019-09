Klimanotstand in Meinerzhagen? Die Grünen bleiben am Ball

+ © Wirth Die Meinerzhagener Grünen wollen für die Volmestadt den Klimanotstand ausrufen und stellen das Thema nochmals im Ausschuss vor. © Wirth

Meinerzhagen - Der Klimanotstand in Meinerzhagen? Ein entsprechender Antrag der Grünen-Fraktion ging CDU und FDP in der Ratssitzung am 1. Juli dann doch zu weit. Doch die Meinerzhagener Grünen wollen dran bleiben – und am kommenden Dienstag erneut ihren Antrag zur Diskussion stellen.