Neue Gesichter im SPD-Ortsverein Meinerzhagen

+ © Jochen Helmecke Anwesende Mitglieder des neu gewählten Vorstandes (von links): Peter Kamphaus, Udo Maahs, Petra Gossen, Osman Batgün, Luigi Foresi, Petra Freudenreich, Udo Faust. © Jochen Helmecke

Meinerzhagen - Auch die Genossen des SPD-Ortsvereins Meinerzhagener bekamen die derzeit herrschende Grippewelle zu spüren. Denn sie war der Grund dafür, dass die am Mittwochabend in den Räumen der Awo in der Stadthalle stattgefundene Jahreshauptversammlung nicht die sonst übliche Zahl von Teilnehmern zusammenführte.