+ © Klaus Schliek Der Meinerzhagener Frühling lockte viele Menschen in die City. © Klaus Schliek

Meinerzhagen - Eine Punktlandung in Sachen Wetter schaffte am Sonntag das Organisationsteam der Veranstaltung „Meinerzhagener Frühling“. Sonne und Wolken wechselten einander ab, die Temperatur war erträglich – genau die richtigen Voraussetzungen also für Autoausstellung, Einkaufsbummel und Vereinsprogramm.