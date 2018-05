Autohäuser, Vereine und Gruppen präsentieren sich

Meinerzhagen - Muttertag und Meinerzhagener Frühling: Da hätte das Wetter etwas besser sein können. Eine Stunde Regen kurz nach der Eröffnung bremste das bunte Treiben etwas aus – die gute Laune ließen sich die vielen Besucher, Aussteller und Anbieter aber nicht verderben.

Traditionell wurde die Gemeinschaftsschau von Roland Krebs (Volksbank), Michael Berkenkopf (Stadtwerke) und Bürgermeister Jan Nesselrath mit einem zünftigen Fassanstich eröffnet.

In seiner Begrüßungsrede hatte Roland Krebs zuvor den vielen Organisatoren und Helfern gedankt. Neben den gewerblichen Anbietern, darunter die örtlichen Autohäuser, mischten viele Gruppen und Vereine aus Meinerzhagen mit. So kümmerten sich die Schützenzüge um die Getränkeversorgung. Die Kinderschützen aus Wiebelsaat boten an ihrem Stand auf der Derschlager Straße neben süßen Leckereien auch Spiele für die Kinder an.

Weiter verwies Roland Krebs auf die Stände des TuS Meinerzhagen mit seiner Kleinkunstbühne, der Kulturinitiative Kulturschock und des Vereins für Kommunikation und Kultur Kierspe/Meinerzhagen. „Sie machen aus einem Teil der Derschlager Straße eine richtige Kulturmeile“, so der Volksbank-Vorstand. Bürgermeister Jan Nesselrath freute sich darüber, dass der Meinerzhagener Frühling dank der vielen Angebote ein Fest für die ganze Familie geworden ist. „Lassen Sie sich überraschen“, lud er die vielen Besucher ein, die schon um 12 Uhr zur Eröffnung an die Hauptbühne gekommen waren. Anschließend schritten die beiden Redner zusammen mit Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Berkenkopf zum traditionellen Fassanstich. Damit war der Meinerzhagener Frühling 2018 eröffnet.

Junge Musiker des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen sowie weitere Musiker und eine Gymnastikgruppe gestalten dann den ganzen Nachmittag über das weitere Bühnenprogramm. Einigen Platz im Ausstellungsbereich Hauptstraße/Derschlager Straße/Zur Alten Post nahmen die Autohäuser ein. Aktuelle Fahrzeuge präsentierten Mercedes Jürgens, das Autohaus Busenius (Kia), das Meinerzhagener Autohaus (Ford) sowie das Autohaus Starke (Opel). Oliver Starke informierte zusätzlich zum Thema Oldtimer-Restaurierung.

Dazwischen lockerten die Stände der Vereine und Gruppen das Bild auf. Es gab tolle Essensangebote und jede Menge Mitmach- und Infoaktionen. Zahlreiche Einzelhändler hatten über den Nachmittag ihre Geschäfte geöffnet. Für die Kinder wurde ebenfalls viel geboten. Vor der Volksbank stand das Feuerrote Spielmobil. Gleich nebenan lockte eine Hüpfburg.

Der große Einsatz aller Beteiligten wurde schließlich zum Nachmittag hin sogar noch vom Wetter belohnt. Der Regen stoppte und am Ende schien noch ein wenig die Sonne auf das bunte Treiben in der Innenstadt.