Reaktion auf „grüne“ Diskussion

Frühlingsfest: Buntes Programm zwischen glänzenden Lacken

Von: Sarah Lorencic

Volksbank, Stadtmarketingverein, Autohändler und Einzelhändler präsentierten am 14. Mai den Meinerzhagener Frühling. © MZ

Ein Frühlingsfest für die ganze Familie mit verkaufsoffenen Sonntag und Autoschau lockt am Muttertag in die Stadt.

Meinerzhagen – Es soll ein Tag werden für die ganze Familie, für Groß und Klein. Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet wieder der Meinerzhagener Frühling am 14. Mai von 12 bis 17 Uhr in der Innenstadt statt – organisiert von der Volksbank in Südwestfalen und belebt mit Angeboten vieler Vereine, Unternehmen und Autohäusern. Überall in der Stadt gibt es neben glänzendem Autolack einiges zu entdecken, versprechen die Organisatoren.

Etwa Laserschießen am Stand des Kinderschützenvereins Wiebelsaat und als neue Attraktion eine Präsentation von Zweirädern (Champion Motorräder). Alles „zum angucken, anfassen und erleben“, sagt Prokuristin Lavinia Heße. Sie freue sich sehr, dass auch der verkaufsoffene Sonntag vom Stadtrat genehmigt wurde. Ohne, ist sie ehrlich, hätte es das Fest nicht gegeben, weil „ein Baustein“ gefehlt hätte. Es gehe auch darum, die Innenstadt zu beleben an diesem Tag.

Freuen sich aufs Frühlingsfest: Katharina Weber (Meinerzhagener Autohaus), Alexander Busenius (Busenius Automobile), Michael Berkenkopf (Stadtwerke Meinerzhagen, Sponsor), Davina Falz (Stadtmarketingverein), Fabian Knabe (Autohaus Knabe) und Sebastian Vogt sowie Lavinia Heße von der Volksbank (von links). © Lorencic, Sarah

Wie Davina Falz vom Stadtmarketingverein beim Pressetermin am Mittwoch berichten konnte, fragten die Einzelhändler schon vor geraumer Zeit, ob es wieder den Meinerzhagener Frühling geben wird. Und so konnte sie auch schon erste Läden nennen, die dabei sind: Die Bücherei Schmitz, die HC-Parfümerie Gottmann und auch das Blumenhaus Krause. Es werden noch einige mehr, aber erst seit einer Woche fragt Davina Falz die Geschäfte ab – bis Mitte April läuft die Frist für die Anmeldung. Übrigens auch für Vereine und Unternehmen, die noch einen Stand auf dem Fest haben wollen, wie Volksbank-Teilmarktleiter Fabian Vogt sagt.



Das finale Programm wird noch mitgeteilt. Im Gespräch sei man auch mit Fahrradhändlern. So ändern sich die Zeiten auch auf dem Frühlingsfest.



Reaktion auf „grüne“ Diskussion

Die im Vorfeld geäußerte Kritik seitens der Grünen-Fraktion im Hauptausschuss, das Frühlingsfest sei nur eine Autoschau, weisen alle Beteiligten zurück. Für das Meinerzhagener Autohaus, Busenius Automobile und das Autohaus Knabe aus Kierspe, das neu und für das geschlossene Autohaus Opel Starke dabei ist, sei der Tag „extrem wichtig“, wie Alexander Busenius sagt. Der Anlass und die Umgebung ließen eine Art von Gespräch zu, das locker und unbefangen sei. Der Autohändler möchte über Bedenken sprechen, „die Diskussion führen“ und vor allem aufklären. Dass das Frühlingsfest dafür ein guter Tag ist, sieht auch Lavinia Heße so. Im ländlichen Raum werde das Auto immer Thema sein. „Nachhaltigkeit muss ganzheitlich gedacht werden“, sagt sie. Elektromobilität werde an dem Tag genauso Thema sein wie die Digitalisierung in Autos, kündigen die drei Autoverkäufer an.



Digital wird es auch sonst an dem Tag. Um das Thema bargeldlose Bezahlung – vor allem auf dem Land – bei dem Volksbank-Fest einmal mehr in den Fokus zu rücken und zu zeigen, wie einfach sie ist, bekommen alle Stände, die möchten, die Möglichkeit von der Volksbank, bargeldlose Zahlungen mit Karte, Handy oder Uhr anzunehmen. Kostenlos bekommen die Stände dann einen EC-Cash-Terminal zur Verfügung gestellt.

Dabei sein

Wer noch mitmachen möchte, kann sich bei Sebastian Vogt unter 02354/9161509 melden oder ihn persönlich in der Volksbank-Filiale in Meinerzhagen ansprechen.