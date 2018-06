Kreisel-Stelen made in Meinerzhagen

Andreas Dittert (Foto) konstruierte die Stelen am Computer und lieferte die Rohlinge Frank Lüttringhaus.

Meinerzhagen - Elegante Stelen anstelle eines einst vorgeschlagenen Branntwein-Fasses: Am kommenden Dienstag soll der Kreisverkehr an der Stadthalle – nach entsprechendem Ratsbeschluss offiziell „Krugmann-Kreisel“ genannt – sein endgültiges Erscheinungsbild erhalten.

Damit endet auch für zwei heimische Unternehmen eine monatelange Vorbereitung. Wenn in der kommenden Woche das bis zu 300 Kilogramm schwere „M“ in die Mitte des Kreisels gehievt wird, werden Frank Lüttringhaus und Andreas Dittert ganz genau hinschauen.

Passt alles? Sieht alles genau so aus, wie es am Computer geplant worden war? Keine Frage: In jedem Produkt, dass Lüttringhaus und Dittert konstruieren beziehungsweise fertigen, steckt viel Herzblut. Aber die Stelen für den Kreisverkehr zwischen Lindenstraße und Stadthalle sind eben doch etwas Besonderes. Etwas, das (hoffentlich) viele Jahrzehnte das Stadtbild prägen wird.

Mitwirkung an etwas „Außergewöhnlichem“

So freut sich Lüttringhaus, nach der Gestaltung des Kreisels am Schützenplatz im Jahr 2010 wieder an etwas „Außergewöhnlichem“ mitgewirkt haben zu dürfen. „Wir sahen hier, als individuell arbeitender Handwerksbetrieb, die Möglichkeit, etwas Schönes und weithin Sichtbares für Meinerzhagen zu schaffen.“ Und: Um die Kosten für die Stadt im Rahmen zu halten, „haben wir unsere eigenen anfallenden Arbeitskosten möglichst knapp bemessen“.

+ Grafische Voransicht der Kreisel-Gestaltung an der Stadthalle. © Stadt Meinerzhagen

Für Frank Lüttringhaus habe bei der Auftragsvergabe durch die Stadt dabei schnell festgestanden, dass für die Herstellung der Rohlinge nur ein Unternehmen in Frage kommt: die Firma Dittert Metall und Design mit Sitz am Tarrenbrink.

Laser leistet Feinarbeit

Denn: Das kleine Unternehmen, das erst Anfang des Jahres vom Siepener Weg in das Tor 3 des Gewerbekomplexes am Tarrenbrink umzog, hat sich auf kleine, besondere Lösungen für seine Kunden spezialisiert, wie Andreas Dittert erklärt. „Das ist eine Nische, die wir gerne gefüllt haben.“ Sprich: Wo sonst auch Aluminiumprofile für Autobauer in kleinsten Stückzahlen, Oldtimer-Ersatzteile für Liebhaber, Pokale oder Terrassenfeuer aus Edelstahl entstehen, stellte auch der Schmuck für den Krugmann-Kreisel kein Problem dar.

Mithilfe der „aus Gas gepumpten“ CO2-Laser wurden die Stelen in Form gebracht und die Straßennamen ausgeschnitten. Ein Problem stellte dabei das riesige M dar, dessen Maße den Konstrukteur kreativ werden ließ.

+ Frank Lüttringhaus vor einer Stele. © Helmecke

Angesichts des bei solchen öffentlichen Projekten stark eingeschränkten Kostenrahmens entschieden sich Lüttringhaus und Dittert, das Meinerzhagen-Symbol dreizuteilen. „Und zwar so, dass man das am Ende natürlich nicht sieht“, erklärt Andreas Dittert.

Auch für Beleuchtung ist gesorgt

Im Anschluss an die Laserarbeiten, hat Lüttringhaus die Einzelteile weiterverarbeitet, sprich: zusammengefügt, verschweißt, geschliffen und zur Lackierung vorbereitet. Zwischenzeitlich setzte die Firma Sebaly und Füge im Kreisel die Fundamente, während Elektro Busch mit der Beleuchtung der einzelnen Stelen beauftragt wurde. Das Resultat soll beeindrucken – und ab kommender Woche für einen Blickfang sorgen, der im besten Fall aber nicht zu lange die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf sich zieht. Denn zu Unfällen aufgrund von Unaufmerksamkeit soll der neue Kreiselschmuck natürlich nicht führen.

Und wenn dann doch ein Autofahrer mal abseits der Strecke unterwegs ist, ist auch daran gedacht. Andreas Dittert erinnert sich: „Bei aller Stabilität, die die Stelen erfordern: Wir mussten sie so konstruieren, dass sie bei einer Kollision schnell umkippen und nachgeben.“