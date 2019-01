Lkw gibt "Rauchzeichen"

Kurz vor der Autobahnauffahrt Meinerzhagen musste der Trucker am Montagabend anhalten und die Feuerwehr rufen. Der Löschzug 1 rückte dann auch um 20.45 Uhr aus – und hatte nicht so viel zu tun, wie befürchtet. Schnell stellte sich heraus: Ein technischer Defekt hatte den Laster lahmgelegt. Austretendes Öl tropfte auf den heißen Auspuff und sorgte für stärkere Rauchentwicklung. So brauchten sich die 17 Feuerwehrleute nur noch um „auslaufende Betriebsstoffe“ kümmern und konnten schnell wieder einrücken. Der Fahrer des Lastzugs musste anschließend noch auf seinen Chef warten. Der hatte sich mit einem Ersatzfahrzeug angekündigt, damit die Ladung in Richtung Süden weiterrollen konnte.