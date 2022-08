Meinerzhagener fahren 70 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit

Von: Fabian Paffendorf

Sie haben alles andere als einen kurzen Weg zur Arbeitsstelle: Ranka Frense und Björn Isenberg wollen am Donnerstag mit dem Rad nach Köln fahren – auf sie warten etwa 70 Kilometer. © Cornelius Popovici

Sogenannte Stadtradel-Stars warten mit besonderem Zweirad-Engagement im Aktionszeitraum auf. Für Meinerzhagen gehen gleich mehrere Radbegeisterte an den Start, die mit großer Begeisterung Extra-Kilometer fürs Klima sammeln.

Meinerzhagen –.So auch das Ehepaar Björn Isenberg und Ranka Frense, das zum Stadtradeln den Arbeitsweg nach Köln und zurück bestreiten will. Damit die knapp 70 Kilometer Fahrtweg zum Arbeitsplatz am Donnerstag locker genommen werden können, geht’s für beide etwas früher als gewohnt aus dem Bett. „So zwischen 5.30 und 6 Uhr wollen wir losfahren, für die Strecke inklusive einer kleinen Pause haben wir eine Dauer von viereinhalb Stunden eingeplant“, erklärt Björn Isenberg.

Der 41-Jährige, der genau wie seine Frau bei einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in Köln arbeitet, erzählt, dass der gemeinsame Arbeitgeber von der Idee der Tour besonders positiv angetan war. „Natürlich sind die Themen Klimaschutz und CO2-Reduktion gerade große Themen. Daher begrüßt unser Arbeitgeber das Engagement. Man trägt das mit, indem man unsere Arbeitszeit am Donnerstag ein wenig angepasst hat“, sagt Isenberg, der auch in der neu gegründeten ADFC-Ortsgruppe Meinerzhagen aktiv ist. Nach Arbeitsschluss soll es aber am Donnerstag nicht sofort zurück nach Hause gehen.



Am Freitag geht es zurück nach Meinerzhagen

Die Nacht auf Freitag bleibt das Ehepaar in der Domstadt, hat sich schon ein Hotelzimmer genommen. „Erst am Freitag, so zwischen 13 und 14 Uhr machen wir uns dann auf den Heimweg“, sagen die beiden.



Innerhalb von zwei Tagen circa 140 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, sei natürlich keine alltägliche Sache, aber besondere Vorbereitungen dafür wären bei den Meinerzhagenern nicht notwendig, denn die Fahrrad-Fans treten regelmäßig und leidenschaftlich gern in die Pedale. „Das Hobby Radfahren teilen wir. Dass wir mal 20 bis 30 Kilometer zusammen fahren, kommt regelmäßig vor“, sagt der Meinerzhagener. Beide hätten eine gute Kondition und die Bewältigung längerer Strecken habe man während der Urlaubstouren entlang der Flüsse des Landes bestens erprobt.

Bei diesen Touren komme auch schnell ein Tagespensum von über 80 Kilometern zurückgelegter Strecke zusammen. Die Fahrt zum Arbeitsplatz und zurück hält Björn Isenberg für eine nicht allzu große Sache, mit Hinblick auf die anderen Rad-Fans, die er durch seine Aktivitäten bei der ADFC-Ortsgruppe schon kennengelernt hat: „Einer davon fährt sogar eine Tour von Meinerzhagen nach Berlin im Rahmen des Stadtradelns. Da kommen ordentlich Kilometer zusammen fürs Klima“, sagt er. Vorbildcharakter habe auch ADFC-Sprecher Holger Körby, der seinen täglichen Arbeitsweg zwischen Meinerzhagen und Valbert durchweg mit dem Fahrrad bestreite.