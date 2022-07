Fitnessstudio radelt fürs Klima

Von: Fabian Paffendorf

Thorben Radtke von Lions Fitness in Meinerzhagen ist mit Teams beim Stadtradeln sowie beim 24-Stunden-Mountainbike-Rennen dabei. © Paffendorf, Fabian

Fürs Klima will das Meinerzhagener Fitnessstudio Lions im August richtig Gas geben. Dafür sollen die Fahrer gleich zweier Mountainbike-Teams sowohl im Duisburger Landschaftspark-Nord als auch beim lokalen Stadtradeln-Aktionstag in die Pedale treten.

Meinerzhagen – Für den passgenauen ökologischen Fußabdruck wird derzeit Indoor- an der Bergstraße und auch Outdoor intensiv trainiert, wie Studiochef Thorben Radtke verrät: „Um Ausdauer und Kraft für das 24-Stunden-Rennen (am 6. und 7. August) in Duisburg aufzubauen, sind viele Trainingseinheiten notwendig.“ Bis zu fünf Tage in der Woche würden die Fahrer des Teams, die für das Mountainbike-Rennen „Rose 24h von Duisburg“ angemeldet sind, trainieren. Das Viererteam, das sich aufs Rad schwingt, ist dabei eine echte Familienbande. Neben Lions-Fitnessstudio-Betreiber Thorben Radtke gehen für das Rennen Bruder Björn Radtke und Vater Stefan Ratke sowie Manuel Müller, ein Freund der Familie, an den Start.

Im Wechsel will man laut Thorben Radtke immer einen der Team-Fahrer auf der Rennstrecke haben. „Ich schätze, pro Stunde werden wir jeweils um die 20 Kilometer machen“, erklärt Radtke. Pro 100 zurückgelegten Kilometern soll dann je eine Geldspende an den Kooperationspartner „Klick A Tree“ fließen. Das Start-up-Unternehmen aus Radolfzell am Bodensee hat sich der Wiederaufforstung des Planeten verschrieben und pflanzt weltweit Bäume, um Lebensraum für bedrohte Tierarten zu schaffen und das Klima positiv zu unterstützen. Mit den Spenden des Lions-Teams sollen auf den Philippinen Mangrovenbäume gepflanzt werden, so Thorben Radtke. Pro gepflanztem Baum würden zusätzlich ein Kilogramm Plastik aus dem Ozean entfernt. „Unser Studio unterstützt die Firma schon seit Anfang diesen Jahres regelmäßig. Bei jeder Neuanmeldung bei uns wird ein Baum gepflanzt“, sagt Radtke.

Die Idee, als Familien-Team beim „Rose 24h von Duisburg“-Rennen teilzunehmen, sei auch der Radbegeisterung seines Vaters mitgeschuldet. Der sei als langjähriger Übungsleiter der Mountainbike-Abteilung des Herscheider TV Grünental und als passionierter Zweiradschrauber als Teampartner bestens geeignet, um tolle Ergebnisse einzufahren. Nach dem Mountainbike-Rennen ist für Radtkes vor dem Stadtradeln – im Anschluss an die Duisburg-Tour tritt das Familienteam mit zusätzlicher Mannschaftsstärke zum Meinerzhagener Stadtradeln an. „Bisher haben wir 20 Anmeldungen für unser Team entgegengenommen. Und es werden sicher noch ein paar mehr“, sagt Thorben Radtke. Auch für die gefahrenen Kilometer des Stadtradeln-Teams möchte das Fitnessstudio dann einen zusätzlichen Beitrag fürs Klima mit Spenden für weitere Bäume für die Philippinen leisten, wie der Studiochef verspricht.