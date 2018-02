Mit dem Eintritt in die Feuerwehr erfüllt sich Udo Kritschker einen Kindheitswunsch

Ein "später" Seiteneinsteiger: Udo Kritschker entschloss sich als 50-Jähriger zum Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Meinerzhagen.

Meinerzhagen - Blaulicht und rote Feuerwehrautos faszinierten ihn als Kind, als Jugendlicher und später als Student interessierte ihn die Feuerwehr noch immer. Im Beruf rückte sie dann in den Hintergrund – bis vor einigen Monaten. Da trat Udo Kritschker in die Feuerwehr ein – mit 50.

Ein „typisches“ Alter, um bei der Wehr einzusteigen und hier die Ausbildung zum Feuerwehrmann zu absolvieren habe er nicht gehabt, meint Udo Kritschker. Da stimmt auch Wehrleiter Thomas Decker zu. Etwas unüblich sei die Anfrage schon gewesen. Eine Altersgrenze gibt es jedoch in Nordrhein-Westfalen für den Eintritt in die Feuerwehr nicht. Und theoretisch kann Udo Kritschker bis zu seinem 67. Lebensjahr den Dienst bei der Feuerwehr verrichten, denn auch diese Altersgrenze wurde mittlerweile der Regelarbeitszeit angepasst. „Ihm stehen also noch viele Dienstjahre bevor“, freut sich der Stadtbrandinspektor über den Neuzugang im Löschzug Meinerzhagen.

Udo Kritschkers Sohn Lennart ist ebenfalls begeistert. Immerhin war er es, der seinem Vater den Anstoß gab. Für ihn sei wichtig, gemeinsame Interessen mit den Kindern zu teilen, erzählt Udo Kritschker. „Mein Sohn ist in der Jugendfeuerwehr und fragte ‚Wie wär’s, wenn du auch in die Feuerwehr eintreten würdest‘“. Udo Kritschker überlegte, erkundigte sich bei befreundeten Wehrmännern – und setzte die Idee seines Sohnes schließlich in die Tat um.

Ein Schlüsselerlebnis sei auch der Brand des Netto-Marktes gewesen: „Da hat man deutlich gesehen, wie wichtig die Arbeit und die Hilfe der Feuerwehr ist und dass es dabei auf jeden ankommt.“ Dass die Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen, die mit ihm drei Monate lang fast zweimal wöchentlich die Grundausbildung und den Sprechfunkerlehrgang absolvierten, deutlich jünger waren, war für Kritschker kein Thema. „Wir haben uns sehr gut verstanden, und ich bin auch jetzt sehr gerne mit den jungen Kameraden zusammen.“

Die Kameradschaft sei es ohnehin gewesen, die ihn von vornherein beeindruckt habe: „Auch bei den erfahrenen Kollegen habe ich mich gleich akzeptiert gefühlt,“ berichtet Kritschker, der inzwischen vom Feuerwehrmannanwärter zum Feuerwehrmann befördert wurde.

Neben seiner Familie, dem Beruf als Revisor bei der Deutschen Post und seiner Tätigkeit als CDU-Ratsherr hat der inzwischen 52-Jährige ein neues Hobby entdeckt, das er mit seinem Sohn teilt – und sich gleichzeitig einen Wunsch aus der Kindheit und Jugend erfüllt.

Sein Fachabitur habe er in Chemie und Chemotechnik absolviert. Von diesem Wissen könne er zukünftig profitieren, hofft Kritschker. Chemie und Gefahrenabwehr interessieren ihn, nach bestandenem medizinischen Test steht im Herbst aber zunächst ein Atemschutzlehrgang an. Denn dass der ehrenamtliche Dienst nicht nur daraus besteht, auszurücken, wenn die Sirene geht, steht außer Frage. Der ehrenamtliche Dienst ist vielmehr Verpflichtung. Übungsdienste und Lehrgänge gehören neben den Einsätzen zum Feuerwehralltag.

Seinen ersten Einsatz wird Udo Kritschker allerdings nicht so schnell vergessen: „Das war der Großbrand im Industriegebiet Rottland im vergangenen Sommer.“ Bereut hat er seine Entscheidung für die Feuerwehr nicht: „Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, und kann es nur empfehlen.“