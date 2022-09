Transparenz für Mieter: Baugesellschaft setzt auf eigene App

Energiekosten beschägtigen auch die Meinerzhagener Baugesellschaft

+ © Göran Isleib Auch für die Mieterinnen und Mieter der Meinerzhagener Baugesellschaft spielt die Energieversorgung eine große Rolle. Viele haben dabei auch ihre Raumtemperatur im Blick. © Göran Isleib

Die Zeiten sind alles andere als rosig. Das wissen auch Oliver Drenkard, Geschäftsführer der Meinerzhagener Baugesellschaft (MBG), und Bastian Kühn, Kaufmännisches Immobilienmanagement (Abteilungsleiter) und Prokurist der MBG. Und dennoch sieht sich die MBG auf dem richtigen Weg.

Meinerzhagen - Die explodierenden Bezugspreise für Energie, hier insbesondere beim Gas, bereiten den beiden Fachleuten allerdings einiges Kopfzerbrechen. „Wir müssen ja zunächst in Vorleistung treten und das Geld anschließend von unseren Mietern fordern“, berichtet Oliver Drenkard im Gespräch. Dass das nicht immer einfach ist, haben Drenkard und Kühn schon bemerkt. „Und wir sprechen hier von siebenstelligen Beträgen“, führt Drenkard aus. Aber im Gespräch mit den Mietern könne meistens geklärt werden, dass ja nicht die MBG ihre Taschen damit füllt, sondern nur das in Rechnung stellt, was sie zuvor selbst gezahlt hat.



Im April dieses Jahres wurden die Mieter der MBG-Wohnungen explizit angeschrieben. In dem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass es sinnvoll sei, die monatlich zu zahlende Pauschale, also den Abschlag, zu erhöhen.



Die MBG nannte auch konkrete Zahlen. „Wir waren erstaunt, wie viele Mieterinnen und Mieter das positiv aufgenommen haben“, erinnert sich Bastian Kühn. Es habe zwar auch einige wenige Mieter gegeben, die auf keinen Fall mehr zahlen wollten. Da aber die Erhöhung der Pauschale auf freiwilliger Basis erfolge, sei auch das kein Problem. Durch die freiwillige Erhöhung wird die „böse Überraschung“ am Abrechnungsende etwas abgemildert.



Es gab nach den Worten von Bastian Kühn aber auch Mieterinnen und Mieter, die noch deutlich über die Empfehlung der MBG hinausgingen und ihrerseits die Abschlagszahlungen deutlich nach oben korrigiert haben. „Aber natürlich werden sich viele Mieter auf eine kräftige Nachzahlung einstellen müssen“, sagt Oliver Drenkard.



Mehr Wertschätzung



In der Krise sieht Drenkard aber auch eine positive Entwicklung: „Der Energieversorgung wird mehr Wertschätzung entgegengebracht. Dass sich die Preise allerdings erholen werden und irgendwann womöglich auf ein Vorkrisen-Niveau fallen, sehen weder Bastian Kühn noch Oliver Drenkard. „Vielleicht wird der Preis zwar nach wie vor hoch sein, aber angemessener und dann vor allem stabiler“, hofft der MBG-Geschäftsführer.



Seit Jahresbeginn hat die MBG eine Service-App am Start. 30 bis 35 Prozent der Mieterinnen und Mieter der rund 1400 Mietverhältnisse, die die MBG betreut, nutzen die App auch fleißig. „Die Nutzung ist interaktiv, die Mieter können über die App direkt mit der MBG Kontakt aufnehmen“, erklärt Bastian Kühn. Besonders praktisch: Die App-Nutzer können mit ihrem individuellen Zugang auf einen Blick sehen, wie es um ihre Heiz-Situation steht. Wie hat sich der Energieverbrauch entwickelt, was kann ich tun, um mehr zu sparen, oder wie ist der momentane Verbrauch? Alles ist übersichtlich, recht einfach und transparent gestaltet.



In den vergangenen zehn Jahren hat die Meinerzhagener Baugesellschaft etwa 20 Millionen Euro in ihren Bestand investiert, um beispielsweise die Energieeffizienz der Gebäude zu verbessern. „Das Thema treibt uns schon lange an, da war von der Krise noch nichts zu spüren“, erläutert Oliver Drenkard. Man wolle auch weiter auf diesem Weg bleiben, auch wenn der Geschäftsführer das hehre Ziel der Politik, bis 2045 klimaneutral zu sein, kritisch sieht. „Die Richtung ist aber in jedem Fall gut und wir gehen da mit“, sagt Oliver Drenkard.



Fotovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen und entsprechende Dämmung der Gebäude sind bei der MBG schon lange im Einsatz, um den CO2-Fußabdruck weiter zu verkleinern.



Auch bei Neubauten setzt die MBG den Fokus auf die Energieeffizienz. Durch die jetzige Krise bedingt, hat sie sämtliche Heizungen und Anlagen ihrer Gebäude in diesem Sommer noch einmal unter die Lupe genommen. Da wurden Heizkurven angepasst oder Vorlauftemperaturen der Heizungsanlage geändert. „Aber immer im Schulterschluss und in Absprache mit den Mietern“, betont Drenkard. „Wir machen das nicht einfach so und lassen die Leute im Kalten sitzen.“



Die Maßnahmen der Bundesregierung sehen sowohl Bastian Kühn als auch Oliver Drenkard im Ansatz positiv. Die MBG hat zahlreiche Mieter, die beispielsweise durch das Jobcenter oder auch das Sozialamt finanziert werden. Da sei es richtig und wichtig, dass dieser Klientel jetzt unter die Arme gegriffen werde. Und auch die geplante Reform in Sachen Wohngeld schätzen beide sehr positiv ein. Am Ende steht eine sehr wichtige Erkenntnis: „Es geht nur gemeinsam durch die momentane Krise.“