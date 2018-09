"Malen nach Zahlen", oder: Farbe für die Häuser der Baugesellschaft

Meinerzhagen - Weiß kann jeder. Aber bunt, oder zumindest farbig, das ist auch in Meinerzhagen eher selten. Häuser ähneln sich. Jedenfalls, was deren äußere Farbgebung betrifft. Doch das soll sich ändern.

Zumindest „blockweise“ möchte Baugesellschafts-Chef Oliver Drenkard für Abwechslung und Individualität sorgen, indem er MBG-Bauten farbig gestalten lässt. Dazu hat er sich einen Experten „ins Boot“ geholt, der damit schon reichlich Erfahrungen gesammelt hat: Peter Zoernack. Der Farbdesigner aus dem Ort Dassel im südlichen Niedersachsen war in vielen Städten unterwegs, um sein jeweiliges Farbkonzept an Bauwerken zu verwirklichen. Unter anderem trat Zoernack auch in Altena in Aktion, wo er auf Baugesellschaftshäusern farbige Flächen nach seinem Konzept gestaltete.

Oliver Drenkard will diese Aktion aus der Nachbarschaft nun aber nicht eins zu eins auf Meinerzhagen übertragen: „Wir sind nicht Altena, sondern wir wollen uns bewusst abheben, was den Charakter unserer Häuser angeht. Was dort gut ist, muss es hier nicht sein.“ Während in der Burgstadt kräftige Farben zum Einsatz kamen, gehe es in Meinerzhagen eher um „ruhigere“ Töne.

Zoernack: „Wir versuchen immer, ein Gebäude farblich aufzuteilen. Der Eingang wird dabei jeweils betont, gelb, grünlich oder etwa bläulich. Wir suchen immer nach einer Gliederung des Gebäudes“, beschreibt er und fügt hinzu: „Ein spannendes Potpourri aus verschiedenen Farbtönen.“ Wer nun glaubt, dass Zoernack die Häuser einfach durchgehend farbig streichen lässt, irrt. Am Siepener Weg kann sich jeder Interessent bereits davon überzeugen, dass ein Haus auf einer durchgehenden Fläche auch unterschiedlich farblich strukturiert werden kann, ohne dass der Faktor „Harmonie“ leidet.

Die MBG-Häuser mit den Nummern 17, 19 und 21 wurden bereits „in Angriff“ genommen und die Farbgestaltung ist so weit gediehen, dass sich Bewohner und Passanten dort einen Eindruck von Zoernacks Ideen machen können. Bräunliche Töne, Grün, Beige – verschiedene symmetrische Farbfelder, die in diesen Tönen auch als Ensemble miteinander harmonieren. Das alles wirkt dort auf das Auge des Betrachters. Und die Immobilien am Siepener Weg sollen nicht die einzigen MBG-Häuser bleiben, die in Meinerzhagen Zoernacks farbige Handschrift tragen. Ob Auf der Leye oder andere Quartiere, ein Folgeauftrag für Zoernack ist sehr wahrscheinlich, wenn es nach MBG-Chef Drenkard geht. Darüber werde man sich unterhalten, 2019 als Ausführungsdatum wurde für weitere MBG-Häuserblöcke am Siepener Weg zumindest bereits „ins Auge gefasst“.

Peter Zoernack geht es vor allem um die Wohnqualität: „Ich möchte die Uniformität der Gebäude mit Farben gliedern und ein Klima schaffen, indem ich Wohnblöcke individualisiere. Die Menschen, die dort wohnen, sollen sich mit den Gebäuden auch identifizieren.“ Dass das klappt, davon habe er sich beispielsweise in Dresden überzeugen können, wo von ihm vor langer Zeit gestaltete Häuser niemals beschmiert worden seien. „Und jedes Haus ist ein Unikat. Jeder, der dort wohnt, weiß, dass er genau hier hingehört. In diesen Gebäuden gibt es übrigens auch keine Leerstände“, fügt der Farbdesigner hinzu.

Ein stückweit möchte Zoernack auch die „Sünden“ aus den 50er und 60er Jahren korrigieren. „Damals wurden reine Zweckbauten errichtet, um schnell Wohnraum zu schaffen. Die Farbgestaltung soll die ursprüngliche Gleichheit nun aufbrechen. Dabei achten wir farblich darauf, dass ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen dem gestalteten Haus und dem ganzen Drumherum entsteht“, beschreibt Zoernack. Und ein Detail war ihm auch in Meinerzhagen noch wichtig: Die großen Hausnummern, die viele „seiner“ Gebäude zieren und die es für Postboten einfach machen, die richtige Adresse zu finden.

Weder die Farbe für die großen Flächen noch die Hausnummern werden übrigens einfach aufgemalt. „Wir benutzen dazu eingefärbten Kratzputz. Der wird von Hand aufgetragen. Das bedingt natürlich vorher eine komplette Fassadensanierung“, erklärt der Farb-Designer. Oliver Drenkard setzt für all das vorher einen Rahmen, in dem sich Peter Zoernack farblich bewegen soll. Der bestimmt exakte Farbtöne und Flächen, erstellt einen Farbplan für die Fassade. Ausgeführt werden die Arbeiten dann von einer „normalen“ Firma. Für deren Mitarbeiter ist das dann in etwa so, wie für Hobby-Künstler das „Malen nach Zahlen“. Denn: Sowohl die zu gestaltenden Bereiche wie auch die genauen Farben, die dabei verwendet werden, sind immer vorgegeben.