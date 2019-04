Nun auch in Meinerzhagen: Werkzeug aus Sprinter geklaut

Meinerzhagen – In Meinerzhagen wurde ein Sprinter aufgebrochen. Gibt es einen Zusammenhang zu den Vorfällen in Lüdenscheid?

Auch in Meinerzhagen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zugeschlagen. Hier wurde ein Sprinter an der Kampstraße aufgebrochen. Aus dem Wagen entwendeten sie Werkzeuge, Baumaschinen und anderes Arbeitsgerät.

Vor etwa zwei Wochen hatte die Polizei in Lüdenscheid ein ähnliches Vorgehen vermeldet. Opfer waren immer Handwerker. In einer einzigen Nacht sei es allein in der Kreisstadt zu vier Taten gekommen, am Wochenende kamen zwei weitere hinzu.

Die Ermittler prüften dort einen Zusammenhang, weil die Methode identisch war. „Der Fall in Meinerzhagen lässt aber keinen Zusammenhang erkennen“, hieß es vonseiten der Polizei.