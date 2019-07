Weggeworfene Kippen entzünden zwei Brände - Zeuge greift sofort ein 

Trockener Boden, große Gefahr

Meinerzhagen - Der Boden ist trocken, die Brandgefahr hoch: Gleich zwei Feuer in Meinerzhagen sind am Mittwoch vermutlich durch weggeworfene Zigaretten entzündet worden. In einem Fall griff ein Zeuge ein und verhinderte damit wahrscheinlich Schlimmeres.