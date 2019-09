UWG: Benger nun auch Vorsitzender

Meinerzhagen - Bei der Versammlung der UWG Meinerzhagen ging es nicht nur um die Wahl des Vorstandes, sondern auch um die Werte der Partei.

Politik von Bürgern für Bürger auf lokaler oder regionaler Ebene ist das Ziel von Wählergemeinschaften. Zu ihnen gehört seit 1975, entstanden auch aus dem Verdruss über die örtliche Städtebaupolitik der etablierten Parteien, die Unabhängige Wählergemeinschaft Meinerzhagen. Raimo Benger, Fraktionschef der UWG und jetzt auch deren Vorsitzender, erinnerte während der gut besuchten Mitgliederversammlung an die Entstehung der Gruppe.

Die UWG-Aktiven trafen sich am Freitagabend im Haus Hahnenbecke. Begrüßt wurden sie vom bisherigen Vorsitzenden Klaus Laufer. Der ist beruflich stark gefordert und muss daher bei der ehrenamtlichen UWG-Arbeit etwas kürzer treten. Er gehört jetzt als Beisitzer dem Vorstand an.

Neuer Vorsitzender gewählt

Zum neuen Vorsitzenden wählte die Gruppe ohne Gegenstimme den amtierenden Fraktionschef Raimo Benger. Auch die weiteren Wahlergebnisse fielen einstimmig aus. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Thomas Breker. Zusammen mit der ebenfalls wiedergewählten Geschäftsführerin Heidrun Fuchs wird er sich im Vorfeld der im September 2020 anstehenden Kommunalwahl der Präsentation der UWG vor Ort widmen. Ihnen zur Seite steht als neues aktives UWG-Mitglied Sandy Schiefer, die die Aufgaben der stellvertretenden Geschäftsführerin übernahm. Als Kassierer wurde Klaus Faulmann im Amt bestätigt. Jan Hedfeld, ebenfalls neu für die Unabhängigen am Start, Anja Wilms, Christine Fischer und Petra Kniese arbeiten neben Klaus Laufer künftig als Beisitzer im Vorstand mit.

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Aktuell schmiedet die UWG dank ihres Antrags zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein ganz heißes Eisen. „Das Interesse an diesem Thema ist riesig“, so Benger. Nach dem jüngst gefassten bürokratischen und für die Bürger unbefriedigenden Beschluss der Landesregierung bleibe der Bürgerbeitrag zur Straßensanierung in NRW bestehen.

Wie es beim Protest dagegen weitergehen kann, wollen die Unabhängigen am 6. November ab 19.30 Uhr bei einem öffentlichen Infoabend mit dem Siegener Experten Samir Schneider ausloten. Der Veranstaltungsort wird noch festgelegt.

Die Stärkung der Offenen Ganztagsschule, ein umfassendes Konzept zur Verbesserung des Angebots an Radwegen, eine Stärkung der freien Träger bei der Kulturförderung, eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Sprungschanze und Warnamt als Alleinstellungsmerkmale für die Volmestadt und die damit verbundene Stärkung von Einzelhandel und Gastronomie waren weitere Themen, die die UWG in die Fachausschüsse und in den Rat eingebracht hat. „Nicht alles hat sich zu unserer Zufriedenheit entwickelt. Deshalb bleiben wir am Ball und hoffen dabei auf noch mehr Unterstützung der Bürger“, sagt Raimo Benger.