Mehr Grün, mehr Bewegung: Viertel Million Euro für neues Schulaußengelände

Von: Sarah Lorencic

Ganz schön grün soll das neue Außengelände am Schulzentrum Rothenstein werden. Und noch viel mehr. Rechts am Hang entsteht ein Versammlungsort und unter den Bäumen kann getobt und gechillt werden. © Landschaftsarchitekturbüro Wagner

Eine halbe Million Euro investiert die Stadt fast in das neue Schulaußengelände. Dafür wird es auch besonders schön.

Meinerzhagen – Die Rede ist von einem Leuchtturm-Projekt. Von dem teuersten seiner Art, wie es Jürgen Tischbiereck deutlich sagt. Es geht um 240 000 Euro für die Neugestaltung des Schulaußengeländes am Schulzentrum Rothenstein. „Das mag erst mal erschreckend sein“, sagt der Leiter des Fachbereichs Technischer Service. Was aber am Ende entstehen soll, sei das Geld wert.



Die Idee dazu kam vor einigen Jahren im Rahmen einer Spielplatzbedarfsplanung. Dort sei das Schulaußengelände erstmals aufgefallen, führt Tischbiereck aus. Doch auch wenn das Gelände in dieser Planung auffiel, wird es sich nicht um einen Spielplatz handeln, der öffentlich zugänglich ist. Von dem Begriff Spielplatz müsse man sich verabschieden. Geplant wird für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Sekundarschule und Grundschule Kohlberg. Denn die Schultage werden für die Kinder und Jugendlichen immer länger. Die Zeit an der Schule soll attraktiv gestaltet werden können und vor allem aktiv. Das neue Außengelände sieht viele Möglichkeiten für Bewegung vor, aber auch solche, die den Austausch und das Lernen an der frischen Luft ermöglichen und einfach nur zum Entspannen einladen.



7500 Quadratmeter werden umgestaltet

Die genaue Planung stellte Jürgen Wagner vom gleichnamigen Landschaftsarchitekturbüro im Schulausschuss am Dienstagabend vor. Das Büro hat den Auftrag erhalten, weil es das wirtschaftlichste Angebot war, so Tischbiereck. Die langjährigen Erfahrungen des Planungsbüros sind vielversprechend.



Der 7500 Quadratmeter große Außenbereich wird in mehrere Bereiche aufgeteilt, die für die kleinen und größeren Kinder jeweils verschiedene Angebote bieten. Ein besonderer Fokus wird dazu auf eine Entsiegelung, wo sie möglich ist, gelegt sowie eine Begrünung mit Staudenpflanzen und neuen Bäumen, die als Schattenspender dienen sollen. Zum Sitzen werden Natursteinbänke dienen. Als Besonderheit wird es am Hang eingearbeitete Sitzgelegenheiten geben, die Aufführungen, Veranstaltungen oder auch Unterricht im Grünen ermöglichen sollen. Letzteres war ein Wunsch seitens der Schulen.



Zufrieden mit der Planung: Das sind sowohl die Schulleiterin der Sekundarschule, Christiane Dickhut und ihr Stellvertreter Stefan Annuß, als auch Udo Kritschker, der Vorsitzende des Schulausschusses (rechts). © Lorencic, Sarah

Im Bereich für die kleineren Kinder werden Hüpfpalisaden, Kletterstapel, eine Hängematte und ein Balancierbalken zu mehr Bewegung einladen, wie Jürgen Wagner den Plan vorstellt. „Kinder werden eingestuhlt“, zitiert der Planer den Initiator von „Schule bewegt sich“ und erklärt, weshalb es wichtig ist, den Kindern viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Dazu dient im Bereich für die Älteren eine sogenannte Ballangel, die dazu animieren soll, einen Ball, der an einer Stange in der Höhe hängt, zu erreichen – das fördere eine gestreckte Arm-Bewegung, die viel zu selten gemacht ausgeübt werde, aber gut für den Rücken sei, gerade, wenn man viel sitzt. Für die größeren Schülerinnen und Schüler gibt es darüber hinaus noch Hangelbögen und einen Mauerparcours.



„Das Budget werde verwendet für Geräte, mit denen die Kinder animiert werden, sich zu bewegen“, sagte Wagner. Mehr als jetzt geplant ist, sei aber nicht mehr drin. „Wir sind am Limit, ich kann keine Wünsche mehr annehmen.“ Unangetastet bleiben die großen Bestandsbäume und auch der Schulgarten. Die versiegelten Flächen werden mit Rasenpflastersteinen belegt und sollen auch auf den Wegen mehr Grün ermöglichen. Überall auf dem Gelände soll es blühen mit Hilfe von pflegeleichten Stauden, die auch Insekten und Vögeln einen Lebensraum bieten sollen. Die Zufahrt selbst wird verbreitert, damit Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr oder auch Geräte vom Bauhof bessere Durchfahrt haben.



Hinweise und Anmerkungen von den Ausschussmitgliedern

Jan Blume (CDU), gab noch den Hinweis mit in die Planung, dass Einsätze für die Feuerwehr auf dem Gelände in der Vergangenheit schwierig waren. „Ein bisschen entsetzt“ war er daher, dass noch mehr Bäume vors Gebäude sollen, die das Stellen von Fahrzeugen und Ausfahren der Drehleiter erschweren könnten. Ebenso sei man mit den schweren Fahrzeugen bereits leicht im Boden eingesunken, weshalb er appelliert, die Rasengittersteine gut zu befestigen.



Die Ausschussmitglieder zeigten sich sehr zufrieden mit der Planung. Sitzungsleiter Kritschker bezeichnete das neue Schulaußengelände gar als einen „qualitativen Sprung nach vorne“, der, wie Jürgen Tischbiereck hofft, eventuell auch die Anmeldezahlen der Schulen steigen lässt.



Das einzige, was Rolf Puschkarsky nicht gefällt, ist die Einzäunung, die zunächst nichts mit dem Schulgelände zu tun hat. Der SPD-Fraktionsvorsitzende vermutet, dass Fragen aus der Anwohnerschaft kommen werden, warum sie das Schulgelände nicht nutzen können. Er schlug vor, dass das Gelände auch als solches deklariert wird. „Wenn wir keinen Zaun bauen, können wir uns in einem Jahr von dem Außengelände verabschieden“, hieß es aus der Verwaltung. Die Einzäunung, sagte Frank Markus deutlich, ist die letzte Option, die nicht mehr zu umgehen sei. Zu häufig seien die Schule und das Außengelände von Vandalismus betroffen. Erst kürzlich brannte eine Fußmatte.



Ungeklärt aber sind noch die genauen Zaungrenzen und die Schließregelungen. Wann wird abgeschlossen, wer kommt noch hinein und raus? Die Zaungrenzen liegen der Verwaltung bereits vor und klar ist zumindest, dass der Zaun zwei Meter hoch wird. Klar ist darüber hinaus auch, sagte Jürgen Wagner, dass er vor der Endrealisierung des Außengeländes stehen sollte. Schon alleine aus Schutz. Zu den Bauarbeiten sei gesagt, war Jürgen Tischbiereck ehrlich, dass sie in der Schulzeit stattfinden werden und nicht in den Ferien. Zeitnah soll es losgehen.



Im Bauausschuss am 21. Februar wird das Vorhaben für das Schulaußengelände dafür ein weiteres Mal vorgestellt und anschließend schnellstmöglich ausgeschrieben. Denn die Erfahrung zeige, je später man ausschreibt, desto teurer wird es, sagte Tischbiereck. Einen Endtermin wolle Planer Jürgen Wagner gar nicht angeben. Im Zweifel würden dann einige Firmen sofort abspringen, erklärte der Landschaftsarchitekt das weitere Vorgehen.