„Viele Fragezeichen“: Prozess um Vergewaltigung sorgt für Ratlosigkeit

Von: Thomas Krumm

Ein Mann aus Meinerzhagen soll eine junge Frau aus Kierspe vergewaltigt haben. Es gab jetzt ein Gerichtsurteil. Viele Aspekte des Falls bleiben wohl ungeklärt.

Meinerzhagen/Hagen – Nach zwei Strafsitzungen und einer rund sechsstündigen Beweisaufnahme mit quälenden Vernehmungen hat das Amtsgericht Lüdenscheid einen 25-jährigen Meinerzhagener vom Vorwurf der Vergewaltigung einer 20-jährigen Kiersperin freigesprochen. Der Vorsitzende Richter Andreas Lyra bezeichnete dieses Ergebnis von zwei längeren Strafsitzungen allerdings als „unbefriedigend“: „Dieses Verfahren lässt die gesamte Gerichtsbesetzung mit vielen Fragezeichen zurück“, sagte er in seiner Urteilsbegründung.

Der Richter zählte auf: Es gebe „klare Fälle“ und zuweilen „Widersprüche, die sich schließen lassen“. Im vorliegenden Fall wisse er am Ende aber nicht wirklich, was geschehen sei. „Es gibt viele Momente, dass ich nicht weiß, ob es in der Sache die richtige Entscheidung ist.“

Nach rechtsstaatlichen Prinzipien müsse in so einem Fall mit vielen Lücken und Zweifeln aber zugunsten des Angeklagten und zum Nachteil der Geschädigten entschieden werden. Die 20-Jährige habe ein „ungewöhnliches Aussageverhalten“ gezeigt, was ihre Angaben letztlich zweifelhaft erscheinen ließ. „Am Ende müssen Aussagen in einer Klarheit und Wahrhaftigkeit vorliegen, dass man ein Urteil darauf stützen kann“, stellte der Richter fest.

Die aufzuklärenden Ereignisse hatten sich beim Angeklagten in Meinerzhagen abgespielt. Am 22. Oktober 2022 gab es dort eine kleine Runde mit zwei weiteren Beteiligten, Alkohol sowie Kokain und Ecstasy. Die Belastungszeugin vertrug das konsumierte Zeug nicht gut und legte sich auf ein Schlafsofa im Zimmer des Angeklagten. Zwei Fragen wurden vor Gericht in immer neuen Details erörtert.

„Ich habe mehrere Male ,Nein‘ gesagt“: Viele Widersprüche bei Prozess um Vergewaltigung

Die erste war jene nach dem Grad an Freiwilligkeit während der anschließenden Sexualkontakte. „Ich habe mehrere Male ‘Nein’ gesagt“, schrieb die Zeugin dem Angeklagten in einer anschließenden Textnachricht. Diesen Aspekt ihrer bisherigen Aussagen wiederholte sie vor Gericht: „Ich habe mehrfach gesagt, dass ich das nicht möchte. Ich weiß, dass er mein Nein nicht akzeptiert hat.“ Die Antworten des Angeklagten schienen ihre Empörung zu rechtfertigen: „Ich wollte das nicht. Wäre ich nicht so verballert, wäre das alles nicht passiert.“

Problematisch waren hingegen die Angaben der Zeugin zu dem, was konkret an jenem Abend passiert war. In ihren polizeilichen Vernehmungen berichtete sie noch von zwei unterschiedlichen Praktiken sexueller Vereinigung. Vor Gericht schränkte sie den Kontakt auf eine dieser Praktiken ein. Das nagte an ihrer Glaubwürdigkeit. Gerichte sind für ihre Entscheidung auf konstante Aussagen von Zeugen angewiesen. Und es war nicht nachvollziehbar, warum die Zeugin sich an ein entscheidendes Detail nicht mehr erinnern konnte oder wollte.

Der Angeklagte hatte an jene Nacht aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum nur noch „bruchstückhafte Erinnerungen“. Seine Angaben zu dem entscheidenden „Nein!“ drifteten auseinander. So widerlegte er seine Angabe, dass er „kein Nein gehört“ habe, durch die Erklärung, dass er ihr „Nein“ auf einen Randaspekt des von ihm als einvernehmlich gedeuteten Geschehens bezogen habe. Letztlich erlangte das Gericht aber keine hinreichende Gewissheit darüber, dass die Belastungszeugin ihr Nein mit dem nötigen Nachdruck vorgetragen hatte.

Ihre Angaben darüber, wie sie den Angeklagten zurückgewiesen hatte, blieben merkwürdig vage. Und so blieb dem Schöffengericht trotz allen Unbehagens nur eine Entscheidung, die das Gerechtigkeitsgefühl herausforderte: „Der Angeklagte wird freigesprochen.“

Ebenfalls im Märkischen Kreis war einem Mann die Vergewaltigung einer 16-Jährigen zur Last gelegt worden. Der Vorfall war offenbar ausgedacht. Die Jugendliche hatte scheinbar Nachrichten gefälscht.