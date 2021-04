Unterstand mit Kaminholz steht in Flammen - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Meinerzhagen: Unterstand mit Kaminholz steht in Flammen - Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

Eine Katastrophe konnte die Feuerwehr Meinerzhagen wohl in letzter Minute verhindern. Ein Unterstand mit Kaminholz brannte. Die Flammen drohten auf Wohnhäuser überzugreifen.

Meinerzhagen - Als am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr die Sirenen heulten, rückte der Löschzug 1 der Feuerwehr Meinerzhagen in die Genkeler Straße aus. Von dort wurde ein „entwickelter Scheunen- oder Gebäudebrand“ gemeldet. Tatsächlich stand dort ein Unterstand samt Kaminholz in Flammen.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle kriegen, auch die Nachlöscharbeiten waren schnell abgearbeitet. Einsatzleiter Steffen Kohl konnte vermelden: „Kein Gebäudeschaden“. Da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf eines der beiden angrenzenden Wohnhäuser überschlägt, war das möglicherweise Rettung im letzten Moment.

Das ist auch den aufmerksamen Nachbarn zu verdanken, die den Brand trotz der späten Stunde bemerkten. Der Unterstand selbst wurde in weiten Teilen zerstört. Dessen Besitzer blieb gelassen, hatte allerdings nach eigenem Bekunden keine Idee, was das Feuer ausgelöst haben könnte. Das muss nun die Polizei ermitteln.

+ Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern. © Markus Klümper

Im Einsatz waren nicht nur 32 Kräfte der Feuerwehr, sondern auch vier Helfer des DRK. Durch sie konnte der Regelrettungsdienst bereits früher abrücken.