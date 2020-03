CDU setzt auf ihr bewährtes Team

Meinerzhagen - Nun ist es amtlich: Bürgermeister Jan Nesselrath (CDU) geht bei der Wahl am 13. September erneut ins Rennen. Und was die Nominierung der Direktkandidaten für die einzelnen Wahlbezirke bei der Kommunalwahl betrifft, setzt die CDU Meinerzhagen auf ihr bewährtes Team.

Dies ging aus der Mitgliederversammlung hervor, die am Samstag in der Villa im Park stattfand.

So ergab sich im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 lediglich eine Änderung. Statt Petra Hasek tritt diesmal Pascal Freyer an – folgerichtig. Freyer wurde bereits 2015 Nachrücker im Stadtrat für Hasek, da diese ihr Mandat wegen Umzugs nach Kierspe niedergelegt hatte.

In seiner Rede zu Beginn des Treffens betonte der Fraktionsvorsitzende Thorsten Stracke: „Unsere Kandidaten stehen mitten im Leben, sei es durch ihre Kinder in den Schulen, Kitas oder Kindergärten, oder wo sie sonst Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Das ist unsere Stärke. Wir stehen mitten im Leben und wissen, wo den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt der Schuh drückt.“

Bei der Versammlung wählten die Mitglieder neben dem Bürgermeisterkandidaten und den Direktkandidaten für die 17 Wahlbezirke auch die Akteure für die Reserveliste zur Kommunalwahl. „Mit gleich vier Reservekandidaten, die unter 30 Jahre sind, setzen wir die Verjüngung unserer Partei konsequent fort“, merkte Thorsten Stracke mit Blick auf die Kandidaturen von Nicole Bluhm, Lennart Wüst, Moritz Sülzer und Paul Handke an.

Bürgermeister Jan Nesselrath betonte in der Antrittsrede zu seiner erneuten Kandidatur: „Mir geht es einzig und allein um eins: Ich will gemeinsam mit Ihnen und Euch, mit dem großartigen Team der Stadtverwaltung, mit den politischen Gremien und vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter daran arbeiten, unsere Heimatstadt zu einem Ort zu machen, den man liebt.“

Abermals ins Rennen gehen auch Volkmar Rüsche als 1. stellvertretender Bürgermeister und Hans-Gerd Turck als Valberter Ortsvorsteher.

Direktkandidaten und Reserveliste

Direktkandidaten für die Wahlbezirke: 1: Jan Nesselrath, 2: Udo Kritschker, 3: Susanne Schluckwirth, 4: Nadine Blume, 5: Benjamin Nolte, 6: Frank Schmitt, 7: Volkmar Rüsche, 8: Pascal Freyer, 9: Thorsten Stracke, 10: Frank Lüttel, 11: Matthias Scholand, 12: Jan Blume, 13: Stefan Busch, 14: Ingo Hartmann, 15: Wilfried Turk, 16: Hans-Gerd Turck, 17: Torben Gelhausen.

Die Reserveliste: 1. Jan Nesselrath, 2. Thorsten Stracke, 3. Volkmar Rüsche, 4. Susanne Schluckwirth, 5. Jan Blume, 6. Matthias Scholand, 7. Hans-Gerd Turck, 8. Udo Kritschker, 9. Nadine Blume, 10. Benjamin Nolte, 11. Wilfried Turk, 12. Frank Lüttel, 13. Stefan Busch, 14. Pascal Freyer, 15. Frank Schmitt, 16. Torben Gelhausen, 17. Ingo Hartmann, 18. Lennart Wüst, 19. Gabriele Buß, 20. Alessandro Heep, 21. Paul Handke, 22. Nicole Bluhm, 23. Diethard Jungermann, 24. Dietmar Lüling, 25. Moritz Sülzer, 26. Daniel Lüttel, 27. Dirk Gogarn.