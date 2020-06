Essen brennt an, Feuerwehr rückt aus

Großes Geläut für einen kleinen Topf: Der Löschzug Stadtmitte war am Dienstag in der Meinerzhagener City im Einsatz.

Großes Geläut für einen kleinen Topf: Der Löschzug Stadtmitte war am Dienstag in der Meinerzhagener City im Einsatz.

Meinerzhagen - Die Blauröcke erregten einiges Aufsehen an der Hauptstraße. Dort hatten am frühen Abend Brandgeruch und ein piepsender Rauchmelder einen Nachbarn alarmiert.

Als die Feuerwehr eintraf, war die Ursache schnell gefunden: Ein Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd, die Wohnung leer. "Den betroffenen Topf haben wir in die Spüle gestellt", so der Einsatzleiter, Stadtbrandinspektor Christian Bösinghaus.

Was sich in dem Topf befunden hatte, konnte er aber nicht mehr beschreiben. Schaden in der Küche ist offenbar keiner entstanden. Das Haus wurde mit einem Gebläse gelüftet, und für die zwanzig Parteien in dem großen Haus blieb der Einsatz folgenlos. Die Feuerwehr freut sich aber ausdrücklich, dass der Rauchmelder gute Dienste geleistet hat, zumal solche Szenarien auch sehr gefährlich werden können.