Meinerzhagen - Dreiste Täter sind im Bereich Korbecke unterwegs.

Im Bereich Korbecke wurden innerhalb der vergangenen Wochen zwei Gartenhäuser aufgehebelt und diverse persönliche Gegenstände entwendet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde hervor. Es entstand jeweils auch Sachschaden. Sachdienliche Hinweise gehen am besten an die Polizeiwache in Meinerzhagen unter der Rufnummer 0 23 54/9 19 90.