Zusammenstoß von Fahrrad und Auto: Hubschrauber bringt schwer verletzten Radfahrer in Klinik

Am frühen Montagabend sind ein Fahrrad und ein Auto zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber Christoph 25 in eine Klinik geflogen werden. Auch der Autofahrer kam ins Krankenhaus.

Meinerzhagen - Schwer verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen am Montagabend ein Radfahrer in Meinerzhagen-Hardenberg. Kurz vor 18 Uhr war der Notruf in der Leitstelle der Polizei eingegangen, dass ein Radfahrer mit einem Pkw kollidiert sei.

Der Biker musste mit dem Rettungshubschrauber Christoph 25 ins Krankenhaus nach Siegen geflogen werden.

+ Der Radfahrer war mit einem Opel Karl zusammengestoßen. © Markus Klümper



Autofahrer unter Schock

Auch die Person, die das Auto gelenkt hat, musste aufgrund eines Schocks vom Rettungsdienst betreut werden und kam ins Krankenhaus.

Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Nach Aussage der Feuerwehr war noch ein dritter Rettungswagen angefordert worden, dieser kam aus dem Oberbergischen Kreis.

Feuerwehrkräfte sichern Unfallstelle zur Landung des Hubschraubers

Der Löschzug Valbert war mit rund zwanzig Kräften im Einsatz. Deren vorrangige Aufgabe war die Absicherung der Unfallstelle, insbesondere zur Landung des Rettungshubschraubers. Später reinigten Feuerwehrleute die Unfallstelle mit Wasser.

Über Sachschäden liegen noch keine Informationen vor. Das beteiligte Auto, ein Opel Karl, musste zumindest nicht abgeschleppt werden. Das Fahrrad wurde von Angehörigen des schwerverletzten Bikers abgeholt.

