Ab in den Süden: Firma mit Hauptsitz in Meinerzhagen expandiert

Heuel-Lkw auf der B54: Das Unternehmen expandiert in den Süden. © F. Zacharias

Die Unternehmensgruppe Heuel Logistics mit Hauptsitz in Meinerzhagen expandiert weiter – und hat zum 1. September ihre neueste Niederlassung in Stuttgart eröffnet.

Meinerzhagen/Stuttgart – Damit folgt der Logistikspezialist nach eigenen Angaben seiner Strategie, seinen Kunden vollumfängliche Transportlösungen für das gesamte Bundesgebiet anzubieten. Die Dependance in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ist in diesem Jahr bereits der zweite neue und insgesamt vierte Standort in Deutschland. Der Fokus der neuen Niederlassung unter der Leitung von Peter Wagemann liege insbesondere auf Teil- und Komplettladungen.

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unsere Dienstleistungen noch besser zu machen. Bereits seit Jahren wickeln wir sehr erfolgreich tägliche Transporte nach Baden-Württemberg ab. Daher war es ein logischer Schritt, an dieser wichtigen Logistikachse eine Niederlassung zu eröffnen, um einen noch dezidierteren Service für unsere Kunden zu gewährleisten“, sagt Christoph Heuel, geschäftsführender Gesellschafter der Heuel Logistics-Gruppe.

Die neue Niederlassung Süd liegt verkehrsgünstig an den Autobahnen A81 und 8 sowie in der Nähe des Flughafens und eignet sich somit ideal als Standort für das Meinerzhagener Familienunternehmen. Fester Bestandteil des Heuel-Leistungsportfolios seien umfangreiche Verkehre, die der Logistiker tagtäglich aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet nach Baden-Württemberg ausführe. Dafür soll die neue Niederlassung insbesondere Landverkehre für Teil- und Komplettladungen abbilden. Durch den nächtlichen Netzwerkanschluss an den Meinerzhagener „Hub“ (Knotenpunkt) garantiere Heuel Zustellungen binnen 24 Stunden in die gesamten Postleitzahlgebiete 5, 4, 3 sowie große Teile von 2.

Mit Niederlassungsleiter Peter Wagemann (Mitte) wollen Gerald Mayrhofer (links), verantwortlicher Geschäftsführer, und Christoph Heuel, geschäftsführender Gesellschafter, auch im Süden der Bundesrepublik Fuß fassen. © josef heuel gmbH

Gerald Mayrhofer, verantwortlicher Geschäftsführer, betont: „Wir führen unser Kundenversprechen ‚We Do More’ mit der Expansion Richtung Süden konsequent fort. Jede Teilpartie, die in Baden-Württemberg geladen wird, stellen wir am nächsten Tag im Großteil des Bundesgebietes zu.“

Wachstumschance bei See- und Luftfracht

Die Unternehmensgruppe sieht weitere Wachstumschancen in der See- und Luftfracht sowie der Kontraktlogistik. Daher wurde bereits zu Jahresbeginn die J. Dahmen GmbH & Co. KG aus Solingen übernommen, um die Expertise noch weiter auszubauen. So sollen die Dienstleistungen, mit denen Heuel am Markt agiert, auch an der neuen Niederlassung weiterentwickelt und stärker ausgebaut werden. Als Niederlassungsleiter in Stuttgart wurde Peter Wagemann eingesetzt.

„Wir sind stolz, dass wir mit Herrn Wagemann einen so erfahrenen Mitarbeiter gefunden haben, mit dem wir gemeinsam unsere Dependance erfolgreich aufbauen werden“, sagt Mayrhofer. Wagemann blicke auf eine mehr als 30-jährige Berufserfahrung in den Bereichen See- und Luftfracht sowie Landtransporte zurück. Zuvor arbeitete er bei namhaften Unternehmen, unter anderem im süddeutschen Raum als District Sales Manager, als Branch Manager und Regionalleiter. „Mein Herz schlägt für den Mittelstand. Daher freue ich mich sehr, dass ich mit Heuel den richtigen Arbeitgeber gefunden habe, zu dem ich mit meinen Werten passe. Die familiäre Atmosphäre, die ich täglich spüre, motiviert mich, Heuel auch im Süden Deutschlands erfolgreich zu vertreten“, so Wagemann.