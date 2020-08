Brand bei Otto Fuchs - Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Brand bei Otto Fuchs in Meinerzhagen: Die Feuerwehr benötigte bei dem Brand viele Atemschutzgeräte. Daher rückten mehrere Einheiten an.

Bei der Firma Otto Fuchs in Meinerzhagen hat es am Freitagabend gebrannt. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Meinerzhagen - Feuer bei Otto Fuchs in der Derschlager Straße: Mit vielen Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Freitagabend gegen 18 Uhr zu der Firma aus. Ersten Informationen der Polizei zufolge hat in einer Halle eine Presse gebrannt.

Mittlerweile sei die Situation unter Kontrolle, teilte ein Sprecher der Kreisleitstelle mit. Die Halle sei "massiv verraucht" gewesen, daher seien viele Atemschutzgeräten benötigt worden. "Deshalb wurden viele Einheiten alarmiert", so der Sprecher weiter. Etwa aus Iserlohn seien wietere Atemschutzgeräte nach Meinerzhagen gebracht worden.

Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Zur Brandursache und dem Ausmaß des Feuers konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.