CO2 einsparen - Meinerzhagen lädt zum Stadtradeln ein

Alle Bürger können sich beteiligen

+ © © Andreas Rother

In diesem Jahr ist es erstmals soweit – Meinerzhagen beteiligt sich gemeinsam mit rund 1.600 Kommunen in ganz Deutschland am Stadtradeln 2021, eine Aktion des Klima-Bündnisses.

Meinerzhagen – Vom 18. August bis zum 7. September heißt es, in die Pedalen zu treten. Alle Kilometer, die von zuvor angemeldeten Einzelpersonen oder Teams „erfahren“ und per App gemeldet werden, werden zusammengezählt und in eingesparte CO2-Werte umgerechnet.

Stadt Meinerzhagen Landkreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 20.529 (Stand: 31.12.2020)

„So kann jeder zum Gesamtergebnis beitragen und außerdem über eine weitere App Verbesserungsvorschläge, Mängel und andere Details rund ums Radfahren in Meinerzhagen an die Stadt melden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Meinerzhagen. Die erhält anonym Infos gemeldet zum Fahrverhalten und zu Veränderungswünschen und kann demnach die Verkehrsplanung entsprechend anpassen.

Meinerzhagen lädt zum Stadtradeln ein: Projekt gibt es seit 2012

Jetzt sind aber zunächst die Bürgerinnen und Bürger gefragt: Auf der „Stadtradeln“-Internestseite können Interessierte sich als Team oder Einzelperson ganz einfach registrieren und, wenn gewünscht, die entsprechenden Apps herunterladen. „Auf dieser Seite stellen wir immer aktuelle Infos zum Projekt Stadtradeln, zu Aktionen und anderes Wissenswertes für Sie bereit“, heißt es weiter.



Bereits seit 2012 gibt es das Projekt „Stadtradeln“, und seit diesem ersten Durchgang beteiligen sich immer mehr Menschen an dieser Aktion, die gut für die Umwelt, gut für die Stadtplanung und nicht zuletzt gut für die eigene Gesundheit ist.



Gemeinsam mit vielen Partnern startet die Stadt Meinerzhagen ein groß angelegtes Projekt. „Damit der Spaß und die Abenteuerlust richtig zum Zug kommen, haben wir nicht nur einen Fotowettbewerb, sondern auch ein Rahmenprogramm für die Teilnehmer in petto“, so die Stadt.