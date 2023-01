Meinerzhagen: Einkommen liegt über dem Durchschnitt

Von: Kerstin Zacharias

Das Einkommen liegt über dem Durchschnitt. © Patrick Pleul

Das durchschnittliche Jahreseinkommen der Steuerpflichtigen in NRW lag im Jahr 2018 rein rechnerisch bei 42 102 Euro (2017: 40 882 Euro) je steuerpflichtigem Bürger. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand jetzt vorliegender Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2018 mitteilt, ergibt sich dies aus den Gesamteinkünften von 373,2 Milliarden Euro, die von den 8,9 Millionen Einkommensteuerpflichtigen in NRW erzielt wurden. Für Meinerzhagen bedeutet dies: Das Durchschnittsgehalt der Steuerpflichtigen lag sogar über dem Landes-Wert.

Meinerzhagen – Wie aus dem Zahlenwerk der Statistiker hervorgeht, lag das durchschnittliche Einkommen eines steuerpflichtigen Meinerzhageners im Jahr 2018 bei 47 346 Euro – das waren 1198 Euro mehr als ein Jahr zuvor und 4085 Euro mehr als im Jahr 2010. Insgesamt registrierten die Statistiker für 2018 9903 Steuerpflichtige in Meinerzhagen, die für Gesamteinkünfte von knapp 469 Millionen Euro sorgten. Damit nahm die Stadt von allen 396 Städten und Gemeinden in NRW den 53. Platz ein.

Kierspe

Den 261. Platz in der NRW-Rangliste belegte die Stadt Kierspe: 7649 Steuerpflichtige sorgten im Jahr 2018 für einen Gesamtbetrag von 311 Millionen Euro – was einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 40 690 Euro entspricht. Ein Jahr zuvor lag der Wert sogar noch deutlich darunter: Für 2017 notierten die Statistiker von IT.NRW ein durchschnittliches Jahreseinkommen der Kiersper von 38 730 Euro, in 2010 von 30 762 Euro.



Märkischer Kreis

Auch der Märkische Kreis liegt mit seinen Zahlen für 2018 nahezu im Landesdurchschnitt: Wie aus der Statistik weiter hervorgeht, lag das durchschnittliche Jahreseinkommen im Kreis bei 42 200 Euro. Die 202 088 steuerpflichtigen Märker sorgten für Einkünfte in Höhe von 8,5 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor lag der Durchschnittswert noch bei 41 411 Euro, 2010 bei 34 010 Euro. Von allen 15 Kommunen im Kreis weist die Gemeinde Schalksmühle wieder den höchsten Wert auf: Dort lag das durchschnittliche Jahreseinkommen in 2018 bei 56 602 Euro. Das geringste Jahreseinkommen im Kreis notierten die Statistiker im Jahr 2018 für die Stadt Werdohl – der lag Wert bei 35 147 Euro.



Landesvergleich

Von allen 396 Städten und Gemeinden in NRW verzeichneten Meerbusch mit durchschnittlich 69 577 Euro je Steuerpflichtigen, Odenthal (60 196 Euro) und Roetgen (57 127 Euro die höchsten Durchschnittseinkommen im Jahr 2018.



Am unteren Ende der Skala rangierten derweil Gelsenkirchen (32 452 Euro), Duisburg (32 346 Euro) und Weeze (31 063 Euro).