Wenn der Grillqualm den Nachbarn ärgert

+ © dpa Grillen ist häufig mit Rauchentwicklung verbunden. Laut Mieterbund ist es grundsätzlich aber erlaubt. Es gibt allerdings Ausnahmen. © dpa

Meinerzhagen - „Sechs Tage sollt ihr arbeiten; den siebenten Tag aber sollt ihr heilig halten als einen Sabbat der Ruhe des Herrn. Wer an dem arbeitet, soll sterben.“ (2. Mose 35:2) Nein. Die Todesstrafe droht wohl niemandem, der am Sonntag seinen Rasen mäht. Aber verboten ist das trotzdem. Doch wie ist das eigentlich, was ist in den eigenen vier Wänden und/oder im Garten wann erlaubt, was verboten?