Meinerzhagen beim Stadtradeln auf Spitzenplatz

Zahlreiche Teilnehmer beteiligten sich am Stadtradeln © Maurizio Gambarini/dpa

Die Aktion Stadtradeln 2022 war ein Erfolg im Märkischen Kreis: Fast 3300 Menschen nahmen teil, legten auf dem Rad statt mit dem Auto mehr als 828 000 Kilometer zurück und sparten so knapp 125 Tonnen Kohlendioxid ein. Landrat Marco Voge zeichnete jetzt die Sieger aus. Zu den Spitzenreitern gehörte dabei Meinerzhagen.

Meinerzhagen - Erstmals nahmen alle 15 Städte und Gemeinden im Kreisgebiet vom 15. August bis zum 4. September an der Aktion Stadtradeln des Märkischen Kreises teil – eine Kampagne des Klimabündnisses. Das Ziel: 21 Tage lang möglichst viele Alltagsstrecken klimafreundlich mit dem Fahrrad zu meistern und das Auto stehen zu lassen. 3255 aktive Radler im Kreis traten in die Pedale, legten insgesamt 828 858 Kilometer zurück und sparten so rund 125 Tonnen Kohlendioxid ein, die sie mit Fahrzeugen ausgestoßen hätten.



„Fast 830 000 Kilometer auf dem Rad in nur drei Wochen: eine starke Leistung und ein toller Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Landrat Marco Voge (CDU) und ergänzte: „Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Stadtradelns im Märkischen Kreis. Es freut mich sehr, dass sich so viele engagierte Radfahrer beteiligt und gegenseitig motiviert haben. Das Fahrradfahren ist ein Baustein auf dem Weg hin zu einer vielfältigen Mobilität der Zukunft. Mit unserem Masterplan Radwege und weiteren Maßnahmen bleiben wir im Märkischen Kreis bei diesem Thema am Ball, um den Radverkehr auch zukünftig attraktiv zu gestalten.“



Der Landrat nahm am Montag in Plettenberg die Siegerehrung vor. In Balve (122 038 Kilometer), Iserlohn (102 218 Kilometer), Menden (87 634 Kilometer) und Meinerzhagen (87 216 Kilometer) waren die fleißigsten Radfahrer unterwegs – allein in diesen vier Städten sind jeweils mehr als 87 000 Kilometer zurückgelegt worden. Gemessen an der Größe der Kommunen stechen besonders Balve (1.) und Meinerzhagen (2.) hervor. In Altena beteiligten sich 211 Personen am Stadtradeln und schafften insgesamt 59 018 Kilometer. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl bedeutet dies knapp 3,5 Radkilometer pro Einwohner. So wurden gut neun Tonnen Kohlendioxid eingespart. Aus Nachrodt-Wiblingwerde waren 39 Radler dabei, die zusammen knapp 9400 Kilometer erradelten (1,45 Kilometer pro Einwohner, 1,5 Tonnen Kohlendioxid eingespart). Eine gemeinsame Siegerehrung der fleißigsten Stadtradeln-Teilnehmer aus Altena und Nachrodt-Wiblingwerde – beide Kommunen kooperierten für das Stadtradeln 2022 – wird es am Samstag, 24. September, ab 10 Uhr in der Burg Holtzbrinck geben.



Kreisweit in der Teamwertung die meisten Radkilometer mit 44 576 legten die „Beckumer Biker“ aus Balve-Beckum zurück. Mit den „LA-Bikern“ kommt auch das zweitplatzierte Team (21 624 Kilometer) aus Balve (Langenholthausen). Rang drei ging an das Team „Dead Pedals Society“ aus Iserlohn mit 20 880 Kilometern. In der Einzelwertung belegte David Dramm („Dead Pedals Society“) den 1. Platz mit 3 035 Radkilometern vor Heinrich Humpert („Dead Pedals Society“; wie im Vorjahr Platz zwei, diesmal mit 2 823 Kilometern) sowie Jörg Pfitzner aus Menden auf Rang drei (2 543 Kilometer). Sie erhielten Gutscheine eines Fahrradgeschäftes.



Mit dem Ende der Stadtradeln-Aktion 2022 beginnen beim Märkischen Kreis bereits die Planungen für eine Neuauflage in 2023. Das Ziel ist dann, die 1-Million-Kilometer-Marke zu knacken.



Die Regeln Jeder Kilometer, den die Teilnehmer während des 21-tägigen Aktionszeitraums auf dem Rad zurücklegten, wurde individuell mittels einer kostenlosen Stadtradeln-App fürs Smartphone gezählt. Mithilfe der App lassen sich die gefahrenen Kilometer exakt nachhalten und werden automatisch aufs Teamkonto übertragen. Zudem können über die Radarfunktion der App Meldungen direkt an die Kommune abgegeben werden.