„Flutgeld“: Stadt beantragt Soforthilfe

Schäden werden beseitigt

Ein Blick in die Nachbarschaft bestätigt: Meinerzhagen ist bei der Flutkatastrophe glimpflich davongekommen. Und dennoch hat der Jahrhundertregen auch in der Volmestadt seine Spuren hinterlassen.

Meinerzhagen – Um die Schäden zu beseitigen, muss deshalb investiert werden. Dazu möchte die Stadt nun das Sofortprogramm von Bund und Land in Anspruch nehmen. Eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 150 000 Euro, so die Verwaltung, sei beantragt worden.

Schäden an Bachufern

Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck ließ bereits einige kleinere Reparaturarbeiten an Straßen vornehmen. Etwa 75 000 Euro sind nun noch für die Sanierung von ausgeschwemmten Uferbereichen einiger Bäche und natürlich der Volme veranschlagt. „Der Rechen im Bereich Hit-Markt wurde außerdem zerschlagen, er muss ersetzt werden“, berichtet Tischbiereck. Weitere Arbeiten sind in Willertshagen, wo der Straßenseitengraben beschädigt wurde, und in Wiebelsaat nötig.



Der Fachbereichsleiter freut sich in diesem Zusammenhang, dass die Volme im Bereich Stadthalle keine Schäden angerichtet hat: „Es gab Kritik daran, dass die Volme hier zu tief vorbeifließe. Aber es hat sich gezeigt, dass das gerade bei der Flut von Vorteil war.“