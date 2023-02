Zunahme bei der Anzahl der Sexualdelikte

Mehr Straftaten in Meinerzhagen

Von: Simone Benninghaus

Der Betrug mit dem Computer hat in Meinerzhagen zugenommen. © Dominic Lipinski

Die Anzahl der Straftaten ist allgemein gestiegen. Das wird bei einem Blick in die Kriminalitätsstatistik deutlich. Polizeidirektor Thomas Eckern und der Leiter der Direktion Kriminalität stellten die Zahlen in dieser Woche für den Märkischen Kreis vor.

Meinerzhagen – Für alle Städte im Kreis wurden die Zahlen noch einmal aufgeschlüsselt. Auffallend in Meinerzhagen: Insbesondere bei der Computerkriminalität gab es 2022 (34 Fälle) einen Anstieg. 25 Fälle mehr als 2021 (neun Fälle). In Prozentzahlen ausgedrückt fällt die Zunahme noch mehr auf (277,8 Prozent). Auch die Zahl der Betrugsfälle nahm zu, ebenso die Gewaltkriminalität und auch die Anzahl der Sexualdelikte.

Statistik der Polizei schlüsselt auf

Wie aus der Statistik der Polizei hervorgeht, nahm die Anzahl der Straftaten in Meinerzhagen insgesamt betrachtet um 13,4 Prozent zu. In absoluten Zahlen stellt sich das so dar: Von 1020 Fälle (2021) stieg sie auf 1157 Fälle (2022). Es zeigt sich jedoch auch, dass sich die Taten und Delikte nicht in allen Bereichen vermehrten. So gab es im vergangenen Jahr beispielsweise 53 Diebstähle weniger als im Jahr zuvor (2021: 319/2022: 266). Prozentual ausgedrückt ist das ein Rückgang um 16,6 Prozent. Dabei registrierte die Polizei zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle weniger (insgesamt 14 im Jahr 2022), die Zahl der Diebstähle aus Autos ging um neun zurück (insgesamt 17 in 2022) und die der Taschendiebstähle um elf (insgesamt 18 in 2022). Die Anzahl der Diebstähle von Kleinwagen blieb mit sieben gleich. Auch die Fälle, in denen Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen geleistet wurde, nahm etwas ab (insgesamt sechs Fälle in 2022). Minimal gesunken – um einen Fall weniger – ist auch die Anzahl der Rauschgiftdelikte (48 im Jahr 2022). 19 Fälle weniger und damit einen Rückgang um 8,4 Prozent gibt es bei der Straßenkriminalität. 2022 gab es 207 Fälle.



Zunahme bei der Anzahl der Sexualdelikte

Eine Zunahme gab es in Meinerzhagen bei der Anzahl der Sexualdelikte. 2021 wurden 17 Fälle zur Anzeige gebracht, 2022 waren es 21 Fälle. Die Zahl der Vergewaltigungen, beziehungsweise schweren sexuellen Nötigungen stieg von zwei auf vier Fälle (gesamt 21 in 2022), auf dem Gebiet des sexuellen Missbrauchs von Kindern stieg die Zahl von drei auf vier Fälle. In neun Fällen ermittelte die Polizei aufgrund von Verbreitung pornografischer Schriften. Diese Zahl änderte sich nicht.



Die Zahl der Raubdelikte stieg in 2022 auf neun Fälle, bei zwei Fällen handelte es sich hier um Überfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen.



Anzahl der Körperverletzungen steigt

Die Anzahl der Körperverletzungen nahm ebenfalls zu. 2021 waren es noch 101 Fälle, ein Jahr später sind es 124 Fälle. In 38 Fällen handelte es sich 2022 dabei um gefährliche oder schwere Körperverletzung. Im Jahr 2021 waren es hier 25 Fälle. Fast gleich blieb mit 116 (2021: 115) die Zahl der Sachbeschädigungen. Polizeidirektor Thomas Eckern sprach bei der Vorstellung der Statistik davon, dass die Aggression allgemein zugenommen habe und stellte ein „Aggressionspotenzial in der Bevölkerung“ fest.



Unter das Stichwort Gewaltkriminalität fallen unter anderem Straftatbestände wie Mord, Totschlag, aber auch Raub, räuberische Erpressung und Körperverletzung. Hier gab es 2022 51 Fälle, im Jahr davor waren es 34 Fälle. Der höchste Anstieg wurde bei der Computerkriminalität verzeichnet. Von neun Fällen im Jahr 2021 stieg die Zahl auf 34 Fälle im folgenden Jahr.