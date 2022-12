Mehr als 9000 Besucher: Stopp der Coca-Cola-Weihnachtstrucks ein voller Erfolg

Von: Sarah Lorencic

Einer von acht Stopps der Coca-Cola-Trucks in ganz Deutschland war Meinerzhagen. © Schliek, Klaus

So viele Besucher waren auf der jetzigen Tour der Coca-Cola-Weihnachtstrucks nirgendwo. Meinerzhagen ist überwältigt!

Meinerzhagen – „Überwältigend“, platzt es aus Davina Falz am Montag nach dem weihnachtlichen Wochenende in Meinerzhagen raus. Nicht nur, dass endlich wieder der Weihnachtsmarkt in der Stadt stattfinden konnte. Ganz besonders wurde der zweite Advent auch durch den Besuch der Coca-Cola-Weihnachtstrucks. Die Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins ist so zufrieden, wie sie es nur sein kann.



Für die Coca-Cola-Trucks war es der dritte von acht Stopps in ganz Deutschland. In der ersten Stadt kamen 8000 Menschen zu den leuchtenden Lkw, in der zweiten Stadt 9000 und in Meinerzhagen waren es noch einmal mehr, wie man seitens Coca-Cola schon am Sonntag dem Stadtmarketing spiegelte: „Wahnsinn, was hier los ist.“

Den großen Andrang nahm Davina Falz auch ohne Zahlen wahr. Die Stadt war voller Autos. Geparkt wurde auf dem Hit-Parkplatz, auf dem Parkplatz von Otto-Fuchs und überall, wo ein Platz frei war. An den Kennzeichen machte Davina Falz zudem fest, dass nicht nur Besucher aus dem Märkischen Kreis gekommen waren. War doch Meinerzhagen einer von nur zwei Stopps in Nordrhein-Westfalen neben Horn-Bad Meinberg. Am Mittwoch werden die Trucks in Homburg die Menschen begeistern, danach geht es nach Hockenheim, Erding, Kirchberg und zum Schluss traditionell nach Berlin.

In Meinerzhagen waren die Trucks jetzt zum zweiten Mal. 2013 hat sich Coca-Cola bereits für Meinerzhagen als Stopp entschieden – allerdings mit nur einem Weihnachtstruck. Dieses Mal waren es drei, die allerhand zu bieten hatten, was sonst nicht realisierbar gewesen wäre. Zum Beispiel eine virtuelle Schlittenfahrt mit VR-Brille, ein Foto in einer übergroßen Schneekugel und: natürlich konnte man Santa Claus treffen. Für die Besucher waren das absolute Highlights, für die sie lange angestanden haben, wie Davina Falz erzählt. Für alle, denen der Trubel zu viel war, bestand aber auch die Möglichkeit, einfach nur die Lichter zu genießen und über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Da leuchteten nicht nur Kinderaugen.



Im Februar hatte man sich bei Coca-Cola beworben, kam im September in die engere Auswahl und wurde nach Vorlage eines Konzeptes zu einer der glücklichen acht Städte auserkoren. Die Stadt und der Stadtmarketingverein mussten nichts zahlen, wohl aber für die Sicherheit und eine Nachtwache sorgen. Und fürs nächste Jahr bat man: „Behaltet uns im Hinterkopf.“