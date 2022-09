Kirchenaustritte: So viele Menschen kehrten den Kirchen den Rücken zu

Von: Göran Isleib

Immer weniger Menschen gehören den Kirchen in Deutschland an. Der Abwärtstrend wird auch in Meinerzhagen und Kierspe deutlich, wo seit 2011 1660 Menschen den Kirchen den Rücken gekehrt haben. © Ingo Wagner/dpa

Die Amtskirchen haben seit geraumer Zeit mit einem Schwund ihrer Schäfchen zu kämpfen. Jeder Skandal, der bekannt wird, befeuert genau dieses Phänomen.

Meinerzhagen/Kierspe - Aber nicht nur das sind eventuelle Gründe für eine Abkehr. Durch die enormen Kostensteigerungen in nahezu allen persönlichen Bereichen überlegt sich der eine oder andere ebenfalls – aus Sparsamkeitsgründen – auszutreten. Das wirkt sich am Monatsende positiv auf den Geldbeutel aus – fehlt auf der anderen Seite dann aber den Kirchen. Insgesamt ist viel Bewegung in diesem Bereich festzustellen, besonders bei den beiden größten Kirchen, der Evangelischen und der Katholischen Kirche.



Eine Kleine Anfrage an die Landesregierung der beiden FDP-Abgeordneten Angela Freimuth und Dirk Wedel brachte ein komplexes Zahlenwerk hervor, dass vor allem einen Überblick über die Austrittszahlen der Jahre 2011 bis zum zweiten Quartal 2022 beinhaltet – auch für das Amtsgericht Meinerzhagen.



Dass ein Austritt nicht immer einfach und schnell vonstattengeht, zeigt folgendes Beispiel. Bei der Online-Terminbuchung des Amtsgerichts Düsseldorf fanden sich laut Vorbemerkung der Landesregierung beispielsweise am 10. August in Bezug auf „Kirchenaustritt“ folgender Hinweis: „Leider stehen in den kommenden Wochen für die ausgewählte Dienstleistung keine Termine mehr zur Verfügung. Neue Termine werden ab dem 1. September 2022 zur Verfügung gestellt (...)“ Ähnliche Verzögerungen gab es auch bei den Gerichten in Köln. Gerade dort mit Blick auf Rainer Maria Woelki, Kardinal der römisch-katholischen Kirche und seit 2014 Erzbischof von Köln sowie Metropolit der zugehörigen Kirchenprovinz.



In Meinerzhagen kann man für einen Kirchenaustritt derzeit Termine für Anfang November buchen, eher wird das nicht möglich sein, erläuterte die zuständige Sachbearbeiterin auf Nachfrage der MZ. Die Terminvergabe kann allerdings telefonisch erfolgen. Das liegt vor allem daran, dass die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auch viele andere Aufgaben zu bewältigen haben und die Zeit schlichtweg begrenzt ist.

In der Antwort der Kleinen Anfrage werden Zahlen auch für das Amtsgericht Meinerzhagen aufgelistet. Im Schnitt haben in den Jahren von 2011 bis 2021 jährlich 137 Menschen der Kirche den Rücken gekehrt. Deutlich mehr waren es 2014 (180), 2019 (163) und 2021 (217). In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres sind 75 (erstes Quartal 2022) und 72 (zweites Quartal) Männer und Frauen ausgetreten. In der Summe sind das mit Stand Ende zweites Quartal 2022 also insgesamt 1660 Menschen, die „ihrer“ Kirche ade sagten.



Angela Freimuth und Dirk Wedel hätten gern eine Aufschlüsselung gehabt, die zur Altersstruktur derjenigen etwas aussagt, die sich zu einem Kirchenaustritt entschließen. Dem musste die Landesregierung allerdings eine Absage erteilen. Das Problem wird in der Antwort erläutert: „Da die Geburtenjahrgänge der Ausgetretenen im Rahmen der Geschäftsübersichten der Amtsgerichte in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (GÜ) nicht erhoben werden, liegen keine Zahlen zur Beantwortung (...) vor. Eine Erhebung würde daher eine Einzelauswertung sämtlicher Akten erfordern. Dies ist mit einem vertretbaren Aufwand in der zur Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht leistbar.“



Und wie viele Tage vergehen zwischen Kontaktaufnahme Austrittswilliger bis zu einem Termin zur mündlichen Abgabe und Unterzeichnung der Niederschrift der Austrittserklärung? Die Antwort der Landesregierung Nordrhein-Westfalen dazu: „Nach den Rückmeldungen der Präsidentin und der Präsidenten der Oberlandesgerichte variiert die durchschnittliche Wartezeit stark zwischen den insgesamt 129 Amtsgerichtsbezirken in Nordrhein-Westfalen und ist unter anderem von der Größe des jeweiligen Amtsgerichtsbezirks abhängig. Bei kleineren Amtsgerichten beträgt die Wartezeit zwischen einem Tag und wenigen Wochen, wobei teilweise auch ohne Terminvergabe Kirchenaustrittserklärungen entgegengenommen werden (...)“



Wer ist zuständig? Wer der Amtskirche den Rücken kehren will, muss dies bei Gericht erklären. Zuständig für die beiden Städte Meinerzhagen und Kierspe ist das Amtsgericht in Meinerzhagen. Aber nicht nur in größeren Gerichtsbezirken kommt es zu erheblichen Wartezeiten, wie es in unterschiedlichen Medienberichten heißt. Auch beim Amtsgericht in der Volmestadt Meinerzhagen muss man sich gedulden, bis man den Austritt erklären kann. Die Wartezeit beim Amtsgericht Meinerzhagen beträgt derzeit rund vier bis fünf Wochen.