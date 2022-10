Signierte Schlagzeug-Basstrommel soll versteigert werden

Mehr als 150 Fans beim Musik-Festival „Metal4Meinerzhagen“

Diabolos Dust präsentierten dem Publikum auch bisher noch nicht veröffentlichte Songs. © Laura Hahn

Im beschaulichen Örtchen Rinkscheid wurde es am Samstagabend sehr laut. In der Mehrzweckhalle fand zum fünften Mal das Musik-Festival „Metal4Meinerzhagen“ statt.

Meinerzhagen – Nach einjähriger Corona-Pause hatte der Verein Kulturschock fünf verschiedene Metal-Bands – Diabolos Dust, Battlesword, CROM, Sacred Steel und Old Ruins für das Festival gewonnen. „Für Fans ist besonders die Kombination aus Sacred Steel und CROM interessant. Die beiden Bands haben noch nie auf einem Event zusammen gespielt“, freute sich Dirk Lellwitz, Kulturschock-Vorsitzender.



Mit acht Mann wurde die Halle für das Festival hergerichtet. „Das ging überraschend schnell. Letztes Mal hatten wir zu zweit aufgebaut“, berichtet Lellwitz. Der Veranstalter sorgte für Essen und Getränke. Zudem gab es einen Shop, in dem die Fans sich unter anderem fair gehandelte T-Shirts kaufen konnten. Auch die Bands hatten die Möglichkeit, ihre Merchandise-Artikel zu verkaufen. Für den Verein Kulturschock gab es ebenfalls eine YouTube-Ecke, um Videos für den eigenen Kanal zu erstellen.



Erwartet wurden zwischen 150 und 200 Heavy-Metal-Begeisterte. Unter den Fans befanden sich nicht nur Metal-Freunde aus dem Märkischen Kreis. Viele reisten von weit her an. Neben mehreren Holländern, zwei Syltern und einigen Kölnern, sind Hans Langholz und Allam Jacobs extra aus Dänemark angereist. Zu den Profis in Sachen Heavy Metal zählten sich vier Fans aus dem Ruhrgebiet. Die Karten kauften sie bereits im Vorverkauf, um auf Nummer sicher zu gehen. „Wir lieben auch die kleinen Konzerte im ländlichen Bereich“, sagte Thomas Michaelis. „Vor allem sind wir aber Sacred Steel nachgereist“, fuhr er fort. Zu den Favoriten gehörten auch Battlesword und CROM. „Wir bleiben bis zum Ende und gucken uns alles an“, erzählte Dominik Selig. Für die vier Fans war es auch wichtig, dadurch den Veranstalter zu unterstützen.



Signierte Schlagzeug-Basstrommel soll versteigert werden

So richtig eingeheizt wurde das Festival von der Band Diabolos Dust. Sie präsentierten dem Publikum unter anderem eine härtere Ballade, die noch nicht veröffentlicht worden ist. Anschließend erfolgte die offizielle Begrüßung durch Dirk Lellwitz. Er führte den Besuchern die Abdeckung einer Schlagzeug-Basstrommel vor, die im Laufe des Abends von den Bandmitgliedern unterschrieben werden sollte, um später versteigert zu werden. Er verkündete zudem, dass bereits am frühen Abend schon mehr Gäste als auf dem vergangenen Motorjesus-Festival anwesend waren.



Danach sorgten die Bands Battlesword, CROM und Sacred Steel für richtig Stimmung. Der krönende Abschluss des Abends war die Band Old Ruins. Im Vorfeld gab es für Old Ruins jedoch ein Hindernis. Bandmitglied Christian Krajewski berichtete, dass sie zum ersten Mal bei „Metal4Meinerzhagen“ dabei sind. Bedauerlicherweise hatte sich der Drummer der Band am Tag zuvor bei einem Arbeitsunfall verletzt und konnte nicht anreisen. „Wir haben uns aber sehr gefreut und wollten kurzfristig nicht absagen“, meinte Krajewski. Um das Problem zu lösen, wurde das Schlagzeug über den Laptop eingespielt.



Bereits im Vorfeld wurde angekündigt, dass die düstere Musik der Old Ruins passend sei, um die Gäste in die Nacht zu entlassen.

Anschließend kehrte in Rinkscheid wieder die übliche Ruhe ein.

Von Laura Hahn