Megamarsch: 50 Kilometer durch die Nacht für guten Zweck

Von: Sarah Lorencic

Durch Natur und auch Industriekultur führen die 50 Kilometer beim Megamarsch in Duisburg. Symbolbild © Fabian Lenz

Norbert Krause wird am Wochenende elf Stunden zu Fuß unterwegs sein, um dank vieler Sponsoren Geld für Obdachlose und sozial benachteiligte Kinder zu generieren.

Meinerzhagen – 50 Kilometer in elf Stunden durch die Nacht – genau das Richtige für Norbert Krause. „Ich bin richtig aufgeregt“, sagt der 59-Jährige, er freue sich „wie ein kleiner Junge“. In der Nacht von Samstag auf Sonntag nimmt der Meinerzhagener am Megamarsch durchs Ruhrgebiet teil und sucht dafür noch Sponsoren, die ihm helfen, Geld für den guten Zweck zu generieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 59-Jährige „Kilometergeld“ nimmt und es an sozial Benachteiligte weitergibt. Zwei Mal ist er bereits gewandert. Die Erlöse aus den Läufen wurden zum einen investiert, um einer Familie einen Grabstein für ihr mit fünf Monaten verstorbenes Kind zu kaufen und um für Schüler in Lüdenscheid ein Schulessen zu bezahlen. Dieses Mal wird das Geld an den Obdachlosen-Freundeskreis Lüdenscheid, das Mittendrin in Meinerzhagen und gezielt an Kinder aus sozial benachteiligten Familien gehen, um ihnen beispielsweise einen Kino- oder Zoobesuch zu ermöglichen. Ganz direkt soll die Hilfe ankommen, das ist Norbert Krause wichtig. Bis jetzt hat er rund 30 Sponsoren finden können und bereits 4600 Euro. Jeder erworbene Kilometer kostet 50 Euro und geht eins zu eins an die Organisationen.

Norbert Krause läuft für den guten Zweck. 30 Sponsoren hat er bereits und freut sich noch über weitere. Das Geld geht an sozial Benachteiligte. © Lorencic

Man könnte es Heimspiel nennen, wenn Norbert Krause am Wochenende ins Ruhrgebiet fährt. Der 59-Jährige kommt gebürtig aus Bochum-Wattenscheid. Aber er sieht das nicht so, wie er sagt. Er lebt seit er 22 Jahre alt ist nicht mehr dort und seit 1988 in Meinerzhagen. Hier gründete er den Opeloldtimerservice Krause in Nordhellen und liefert nach ganz Europa Ersatzteile. Bekannt ist er vielen aber vor allem in Lüdenscheid, wo er viele Jahre Hockeytrainer war.

Für den Lauf trainiert der Meinerzhagener bereits viele Monate und hat auch extra dafür 15 Kilogramm abgenommen. Wie? „Mit Disziplin“, sagt er und lacht. Gegessen habe er grundsätzlich normal, aber ab mittags dafür gar nichts mehr. Und beim Bäcker mit Herz, wo wir uns mit dem Läufer getroffen haben, lehnt er das Stück Kuchen vehement ab. „Am Montag wieder“, sagt er. Den Namen der Aktion, „Der Dicke läuft“, hat er sich übrigens nicht selbst ausgedacht. Stattdessen standen auf einer Spendenüberweisung für seinen ersten Lauf im Verwendungszweck eben diese Worte. Und die fand Norbert Krause so passend, dass er sie gleich nutzte.

Der Megamarsch durchs Ruhrgebiet bei Nacht führt von Duisburg über Mühlheim nach Oberhausen. Screenshot: Megamarsch © Lorencic, Sarah

Und jetzt läuft „der Dicke“ 50 Kilometer. Es ist die längste Strecke, die er je gelaufen ist. In fünf mal zehn Kilometer ist die Strecke durch Verpflegungsstellen gegliedert – und fünf mal zehn hört sich auch für Norbert Krause gleich besser an als 50 Kilometer. Mit dem Wandern hat er erst vor rund zehn Jahren angefangen. Nach schweren Erkrankungen empfahl ihm eine Ärztin das meditative Gehen, eine jahrhundertealte Meditationsform. Und seitdem läuft er viele Kilometer, kommt nach kurzer Zeit in die meditative Phase, wie er erklärt, und vergisst dann alles um ihn herum. Meist geht er um die Talsperren der Region, weil er mit Steigungen seine Probleme hat, erklärt er und lacht. Nicht zuletzt deshalb wurde es der Mega-marsch durchs Ruhrgebiet, wo er knapp 200 Höhenkilometer auf 50 Kilometern Strecke macht. Am Freitag reist er für die Veranstaltung nach Duisburg. Empfohlen wird, vor der Nachtwanderung viel zu schlafen, um fit zu sein. Das, sagt er und lacht, schafft er problemlos. Seit 30 Jahren hält er jeden Tag einen Mittagsschlaf ab. Das sei sein Luxus, den er sich auch nicht mehr nehmen lasse.

Der 50-Kilometer-Rundweg führt durch Duisburg, Mülheim und Oberhausen. Start und Ziel ist am Wolfssee in Duisburg. Alle zehn Kilometer wird sich Norbert Krause live auf Facebook bei allen, die ihn unterstützen und anfeuern, melden. Wer noch Sponsor werden möchte, kann sich bei Norbert Krause unter Tel. 01 71 / 7 47 44 74 melden.