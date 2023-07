Mediterran: Oregano wächst hier am Straßenrand

Mediterranes Meinerzhagen: Hier wächst Oregano am Straßenrand. an der Hauptstraße. © Lorencic, Sarah

Er blüht rosa bis lila und passt perfekt zum italienischen Essen. Und hier wächst er am Straßenrand.

Meinerzhagen - Ob auf dem Aldi-Parkplatz oder an der Mauer an der Hauptstraße: Es wächst Wilder Majoran, auch Echter Dost oder Oregano genannt, in Meinerzhagen. Der Name Wilder Majoran führt zuweilen zu Verwechslungen – schließlich gibt es noch das Küchenkraut Majoran. Hierbei handelt es sich aber um eine andere Art. Der Wilde Majoran schmeckt nach Oregano und riecht bereits so, wenn man die Blätter oder Blüten kurz zwischen den Finger reibt.

Ursprünglich stammt der Wilde Majoran aus dem Mittelmeerraum und Nordwestafrika. Mittlerweile ist die Staude jedoch in ganz Europa verbreitet, wo sie bevorzugt an trockenen und kalkhaltigen Böschungen, Weg- und Waldrändern, auf Mager- und Trockenrasen sowie in lichten Kiefern- und Eichenwäldern wächst.

Die frischen oder auch getrockneten Blätter nutzt man für Pizzagewürze oder Kräuter-Mischungen à la „Kräuter der Provence“. Als Nahrung dient das Kraut auch Bienen und Schmetterlingen. Sie finden in den Blüten reichlich Nektar. Von Juli bis September blüht diese mehrjährige Pflanze blassrosa bis zartlila. slo/Fotos: Lorencic