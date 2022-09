Corona-Impfstoffe gegen Omikron sind da - ab Sonntag in Meinerzhagen

Von: Göran Isleib

Die neuen Impfstoffe von Moderna und BionTech sind verfügbar und werden ab Sonntag auch in Meinerzhagen verimpft. © Cedric Nougrigat

An diesem Sonntag, 25. September, gibt es im Impfzentrum Meinerzhagen (der medi-co GmbH in der Stadthalle) die Möglichkeit, sich mit den neuen Corona-Impfstoffvarianten impfen zu lassen.

Meinerzhagen - Wie medi-co-Geschäftsführerin Sabrina Subat mitteilte, sind insgesamt fünf Impftage angesetzt, und zwar neben dem 25. September auch der 5., 11., 16. und 25. Oktober. Zur Verfügung stehen der an Omikron angepasste Impfstoff von Moderna, der auf der Omikron-Variante BA.1 und dem Urtyp basiert, sowie der neue Impfstoff von BionTech/Pfizer. Inzwischen hat die Stiko eine entsprechende Empfehlung herausgegeben. „Wir können momentan leider nicht einschätzen, wie viele sich mit den neuen Vakzinen impfen lassen möchten, deshalb wäre es sinnvoll, sich einen festen Termin im Impfzentrum zu buchen“, lautet der Hinweis von Sabrina Subat. Auf der Internetseite von medi-co (https://www.medi-co.org/teststelle-meinerzhagen/) ist das jederzeit möglich. „Wir weisen aber auch niemanden ab, der ohne Termin zu uns kommt“, so Sabrina Subat. Die medico-Geschäftsführerin will notfalls das Personal aufstocken, falls es zu einem größeren Ansturm kommen sollte. „Wir können dann kurzfristig auch einen weiteren Impfarzt engagieren.“ Wichtig: Die neuen Impfstoffe sind nur für eine Auffrischung geeignet.