Kirchenmauer komplett saniert

Valbert – Die Kirchenmauer an der Evangelischen Kirche in Valbert ist nun komplett saniert. Rund 20 Helfer haben nicht nur für eine langlebige Einfriedung gesorgt, sondern auch die bisherige Linienführung verändert.

Im Laufe der vergangenen Woche wurde die Sanierung der alten und maroden Kirchenmauer an der Evangelischen Kirche im Ebbedorf beendet. Mit der Fertigstellung des zweiten Teils, auch bei diesem wurden die zuvor abgebauten Natursteine wiederverwendet, ist das Projekt nunmehr komplett abgeschlossen. Und dabei erhielt dieser Mauerteil auch eine andere, terrassenförmige Linienführung. Die neue Mauerkrone indes ist aus dem witterungsbeständigen Beton gefertigt, der sonst auf den Autobahnen zum Einsatz kommt.

Etwa 20 Helfer haben in den vergangenen rund acht Wochen unter der fachkundigen Anleitung von Torben Gelhausen das Projekt gestemmt. Die Kostenersparnis für die Kirchengemeinde dürfte rund 40 000 Euro betragen. Als Dankeschön wird es am kommenden Freitag ab 18 Uhr am Evangelischen Gemeindezentrum Leckeres vom Grill geben.