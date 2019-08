Dr. Heider berichtet bei "sommerlicher Gesprächsrunde" über aktuelle Politik

+ © Klaus Schliek Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Matthias Heider (Zweiter von links) hatte zum Bürgergespräch in das „Wirtshaus in der Altstadt“ eingeladen. Begrüßt wurden die Gäste vom CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Thorsten Stracke (hinten links). © Klaus Schliek

Meinerzhagen – „Die Klimaveränderung macht mir Angst“, wandte sich eine Meinerzhagenerin besorgt an Dr. Matthias Heider. Der CDU-Bundespolitiker aus Lüdenscheid hatte am Dienstagabend im Rahmen seiner sommerlichen Gesprächsrunde in das „Wirtshaus“ an der Derschlager Straße eingeladen.