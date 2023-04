Massiver Mangel an Medikamenten sorgt für Probleme

Von: Sarah Lorencic

Sie sind besorgt: Albert Rasche (Apotheke Zum Alten Teich) und Dr. Holger Reimann beklagen den immer schlimmer werdenden Medikamentenmangel. © Lorencic, Sarah

Eine jubelnde Mutter stand in der Apotheke von Albert Rasche an der Kampstraße. In der Apotheke Zum Alten Teich bekam sie noch eine Flasche Fiebersaft für ihr Kind – dafür kam sie extra aus Kierspe angefahren. Ein ähnliches Erlebnis hatte auch Dr. Holger Reimann. Einem Kind, das Asthma hat, konnte er das Kortison-Spray in Meinerzhagen besorgen, das es immer benutzt. Auch hier war die Freunde groß, denn es war ein Einzelstück in der Stadt.

Meinerzhagen – Der Mediziner und der Apotheker kennen sich seit mehr als 30 Jahren. Die Praxis von Holger Reimann liegt gleich neben der Apotheke. Einen Medikamentenmangel wie er derzeit in ganz Deutschland herrscht, haben beide noch nicht erlebt. „Nichtmals in der DDR“, sagt der Allgemeinmediziner, der 1991 nach Meinerzhagen kam. In der DDR habe man ab und an mal Medikamente im Westen bestellen müssen, „aber Penicillin gab es immer“.

Die Schubladen in der Apotheke von Albert Rasche sind zum Teil komplett leer. 180 Artikel stehen auf einer Bestellliste. „Bestand: 0“ steht am Ende jeder Zeile. Amoxi 1000, Aspirin Complex, Atorvastatin, Candecor, Cefaclor, Ibu 800, Novaminsulfon 500, Pantoprazol. Für viele sind das Fremdwörter. Dahinter verbergen sich Schmerzmittel, fiebersenkende Mittel für Kinder, Antibiotika wie Penicillin und Amoxicillin, Medikamente für den Blutdruck, für Erkältungen oder auch für den Cholesterinspiegel. 1900 Medikamente umfassen das gesamte Lager. Knapp 200 sind nicht vorhanden und auch nicht lieferbar.

Seit gut einem Jahr, schätzt Holger Reimann, ist der Mangel an Medikamenten spürbar. Seit gut vier Monaten ist die Situation drastisch und deswegen wenden sich er und Albert Rasche an die Öffentlichkeit, wohlwissend, dass es jedem Arzt und jedem Apotheker genauso ergehe.

Kein „Amoxi“ 500: Das Regal in der Apotheke Zum alten Teich ist so gut wie leer. Dieses Antibiotikum in der Dosierung ist hauptsächlich für Kinder gedacht. © Lorencic

Gibt es das Medikament, das der Arzt aufschreibt nicht, gibt es mitunter eine Alternative mit demselben Wirkstoff. „Wirkungsgleich“, erklärt Reimann, „ist eine Spanne von 25 Prozent weniger Wirkstoff bis 37 Prozent mehr“. Hinzu kämen Füllstoffe und auch andere Wirkungsweisen. Medikamente von Patienten austauschen, die auf ihr Medikament gezielt eingestellt sind, sei nicht immer problemlos möglich. Mit der Gabe von Medikamenten anderer Hersteller verändern sich mitunter auch die Laborwerte. Bei Blutdruck-Patienten sei bei neuen Medikamenten wieder ein Langzeit-Test notwendig.

Wenn ein Medikament, das verschrieben wurde, nicht vorrätig ist, muss die Apotheke beim Arzt nachfragen, welches sie stattdessen geben darf. 30 bis 50 Anrufe dieser Art erreichen die Praxis Reimann täglich. Zwei Mitarbeiterinnen haben damit viel zu tun, wie Holger Reimann sagt. 50 Cent gibt es für diesen Aufwand von der Krankenkasse als Vergütung für die Apotheke, wie Albert Rasche weiß. Das stehe aber in keiner Relation zu dem Aufwand, der damit verbunden sei, weil es nun einmal keine Einzelfälle sind, sondern momentan Alltag.

Noch immer dominieren Erkältungen und Scharlach die derzeitige Situation. Wer Scharlach hat, braucht Antibiotika und ist ansonsten hochgradig ansteckend. Doch mitten in der Scharlach-Welle fehlen Penicillin & Co. Parallel hat der Arzt viele Patienten, die noch immer unter den Auswirkungen einer Covid-Erkrankung leiden. Post-Covid, Long-Covid und Herzrhythmus-Störungen sind ein Thema bei dem Hausarzt. Nötig sind, um Husten in den Griff zu bekommen, mitunter Kortison-Sprays. Aber auch die fehlen.

Die Apotheken kommunizieren untereinander, um Patienten ihre nötigen Medikamente zu besorgen. Nicht immer ist das erfolgreich – und dafür haben die Patienten wiederum nicht immer Verständnis, wie beide Männer wissen.

Glück haben die vertrösteten Patienten dann immer öfter online – ein weiterer Faktor, der es Apotheken nicht einfacher macht. Durch die größere Abnahme sind zum Teil auch günstigere Preise möglich. So günstige, dass die Preise niedriger sind als der Einkaufspreis, den Albert Rasche zahlt. Große Ketten bekommen vom Großhändler größere Mengen an Medikamenten und haben mitunter einen größeren Vorrat auf Lager. Doch auch dieser werde schrumpfen, denn das Problem ist ein anderes.

„Früher war Deutschland die Apotheke der Welt“, sagt Albert Rasche. Das ist heute anders. Ein Kollege von Holger Reimann hatte vor Kurzem Besuch von einem Vertreter eines großen Pharmaunternehmens. Dieser sagte, er verkaufe seine Medikamente vor allem in die Niederlande, nach Belgien und Frankreich. Nur was übrig ist, kommt nach Deutschland. Traurig, aber verständlich für den Apotheker. Es wird dort verkauft, wo man am meisten dafür bekommt.

In Deutschland schließen Krankenkassen Rabattverträge mit den Arzneimittelherstellern ab. Damit sparen die Kassen Milliardenbeträge. Im Gegenzug dafür bekommen die Hersteller eine Abnahmegarantie und müssen Lieferzusagen einhalten. Dazu kommt die Kostenfrage: Seit Jahren werden in Deutschland patentfreie Medikamente wie zum Beispiel Fiebersäfte mit einem unveränderten Festbetrag abgerechnet, ohne dass es zu einer Anpassung gekommen ist. So ist der Preis für Paracetamol laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte innerhalb eines Jahres um 70 Prozent gestiegen, aber der Festpreis, den Hersteller von den Krankenkassen pro Flasche Fiebersaft erhält, ist gleich geblieben. Der Markt hat darauf reagiert: Von ehemals elf Herstellern sind nur noch zwei übrig. Bei anderen Medikamenten haben Hersteller die Produktion ganz eingestellt. Es werden kaum noch Medikamente in Deutschland oder Europa produziert, wie Holger Reimann erklärt.

Als wichtige Ursache für die Versorgungsprobleme gilt daher die Globalisierung: „Die hohe Abhängigkeit Europas von asiatischen Wirkstoffherstellern ist problematisch. Es liegen 68 Prozent der Produktionsorte von bestimmten Wirkstoffen für Europa in Asien“, heißt es in einer Studie des Pharmaverbands VFA. Kommt es also zum Beispiel in China zu Produktions- und Lieferengpässen wegen Fertigungsproblemen, Verunreinigungen oder Produktionsstopps, fehlen hierzulande dringend benötigte Wirkstoffe, erklärt der Meinerzhagener Apotheker und erinnert sich an zwei Monate ohne ein Medikament für den Cholesterinspiegel.

Ändern, wissen die Meinerzhagener, können sie nichts und auch das Land nicht. Geregelt werden könne das nur auf Bundesebene, aber auch das geplante Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sehen sie kritisch. „Es ist Quatsch, immer alles mit Gesetzen zu regeln“, sagt Albert Rasche. In der freien Marktwirtschaft habe immer alles gut funktioniert und einen Mangel gab es nie. Karl Lauterbach hat einen Fünf-Punkte-Plan zur besseren Arzneimittelversorgung angekündigt. Demnach soll es eine deutlich bessere Bezahlung geben für Nachahmermedikamente von Arzneimitteln, deren Patentschutz bereits ausgelaufen ist, die aber eine wichtige Rolle in der medizinischen Grundversorgung spielen, etwa Paracetamol oder Ibuprofen. „Ich werde heute schon reagieren, dass die Krankenkassen angewiesen werden, 50 Prozent mehr zu zahlen als diesen Festbetrag. Dann werden die Medikamente, die jetzt in Holland verkauft werden, wieder in Deutschland verkauft. Denn oft ist es so, dass die gleichen Medikamente im Ausland besser bezahlt werden. Dann wandern sie, wenn es knapp sind, ins Ausland“, erklärte Lauterbach im ARD-Morgenmagazin. Daneben soll das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Liste der bereits zugelassenen Medikamente erstellen, die für die Sicherstellung der Versorgung von Kindern erforderlich ist. Für diese Arzneimittel dürfen zukünftig keine Rabattverträge mehr abgeschlossen sowie keine Festbeträge mehr verlangt werden.