„Massenanfall an Verletzten“: Kellerbrand im Hochhaus

Von: Sarah Lorencic

Großeinsatz: Kellerbrand in Hochhaus © Simone Benninghaus

Acht Etagen, 24 Wohneinheiten und ein Treppenhaus als einziger Fluchtweg aus dem Hochhaus am Hohschlader Weg. Eine Kombination, die am Dienstagabend zum Verhängnis hätte werden können.

Meinerzhagen – Gegen 22 Uhr ist am Dienstag ein Sofa im Keller aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Treppenhaus wurde zum Kamin, durch den der Rauch des Brandes seinen Weg nach oben suchte.

„Auf einmal piepte der Brandmelder“, erzählt eine Anwohnerin am Morgen danach. Sie lag schon im Bett, ihr Mann schaute noch Fußball im Fernsehen und er dachte, die Geräusche kämen daher. Doch als sie die Wohnungstür öffneten, rochen sie, dass es brennt. So wie der Rauch hoch in die Etagen zog, so fingen die Rauchmelder weiter an zu piepen, erzählt sie. „Raus!“, war alles, was die Bewohner noch dachten. „Ich habe mein Baby auf den Arm genommen und raus!“, erzählt ein junger Vater. „Der Flur war schwarz“, erinnert sich eine weitere Bewohnerin. Erst dachte sie, das Licht sei nicht eingeschaltet gewesen, doch es war der dichte Rauch, der sich im Flur ausbreitete und das Licht förmlich schluckte.



Nicht alle waren bereits aus dem Gebäude geflohen, als die Feuerwehr eintraf. Diese Bewohner mussten dann bei geöffneten Fenstern in ihren Wohnungen ausharren, ein Gang durch den Flur war zu gefährlich. Die Feuerwehr löschte zunächst das Feuer und kontrollierte dann sämtliche Wohnungen. Auf der Rückseite des Gebäudes wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um die Wohnungen von außen einsehen zu können, zum Einsatz für eine Rettung kam diese allerdings nicht. Um 1 Uhr war das Haus leer. Es war eine Nacht, die die Bewohner des Hauses nicht mehr vergessen werden. Und auch die rund 160 Helfer nicht, die in der Nacht bis circa 3 Uhr vor Ort waren.



Es war der größte Einsatz der jüngsten Vergangenheit, sagt Feuerwehrleiter Christian Bösinghaus. Der Brand selbst sei schnell gelöscht gewesen, wie er rückblickend erklärt. Innerhalb von 30 Minuten war das Feuer im Keller gelöscht. Das Problem war stattdessen die hohe Anzahl an Bewohnern, die dazu führte, dass der Einsatz zu einem „Massenanfall an Verletzten“ hochgestuft wurde. Der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ der Stadt wurde ebenfalls einberufen. In Folge dessen sind für die Feuerwehr Meinerzhagen Stadtalarm ausgelöst und verschiedenste Rettungskräfte aus dem ganzen Märkischen Kreis und darüber hinaus alarmiert worden. Die 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, THW, Polizei und Rettungsdienst kamen aus Kierspe, Halver, Plettenberg, Herscheid, Werdohl, Attendorn, Olpe, Finnentrop und natürlich Meinerzhagen. Für die Bewohner rückte der Rettungsbus des Märkischen Kreises an.



Schnell war klar, dass diese Nacht niemand in dem Gebäude schlafen kann. Zu hoch waren die Werte, die die Feuerwehr gemessen hat. Der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ organisierte eine Schlafmöglichkeit in der Stadthalle, wo Feldbetten ohnehin für Notfälle lagern – zuletzt hatte man den Vorrat noch im Winter aufgestockt, für den Fall, dass Heizung oder Strom ausfallen. Nun trat erstmals der Fall ein, dass Menschen in der Stadthalle übernachten mussten. 18 Erwachsene und Kinder nutzten diese Möglichkeit, 15 weitere kamen bei Freunden und Verwandten unter, vier Personen zur Beobachtung ins Krankenhaus.



Unterm Strich wurde niemand verletzt, alle Bewohner konnten evakuiert werden und auch der Brand war schnell unter Kontrolle. „Es hat alles wunderbar funktioniert“, sagt Bürgermeister Jan Nesselrath und lobt alle, die im Einsatz waren, um zu helfen. Er war selbst in der Nacht vor Ort, war zuhause im Begriff ins Bett zu gehen, als sein Handy klingelte. Bis halb 3 Uhr war er selbst mit Helmut Klose, Leiter Zentrale Dienste, am Einsatzort. Um 8 Uhr am Mittwoch besuchten sie die Hausbewohner und Helfer in der Stadthalle.



Der Morgen danach

Die ganze Nacht wiederum war das DRK vor Ort. In einem Schichtsystem kümmerten sich die Ehrenamtlichen um die Menschen, die ihre Wohnungen verlassen mussten. Ursula Schinke vom DRK-Ortsverein Herscheid versorgte die Bewohner mit Kalt- und Warmgetränken. Es gab Schokoriegel und ein Frühstücksbuffet. Sie beschreibt die Menschen als „sehr dankbar“ und ist froh, mit ihren Kollegen aus Kierspe, Herscheid, Plettenberg und Meinerzhagen geholfen zu haben. Schlafen konnten aufgrund der Umstände jedoch nicht alle, wie Tobias Kleine, technischer Leiter der Stadthalle, weiß. Er schloss nicht nur die Halle auf, sondern blieb ebenfalls die ganze Nacht.



Am Hohschlader Weg kommen am Mittwochmorgen die Bewohner wieder nach Hause. Yasemin Yetim mit ihrem Sohn Devran zum Beispiel. Beide stehen in Badeschlappen vorm Haus. Die Socken, erzählt die Meinerzhagenerin, habe ihr ein Nachbar gegeben und die Jacke, die sie trägt auch. „Können wir wieder rein“, fragt die Mutter zweier Kinder, die die Nacht bei ihrer Schwägerin verbracht hat. Ihr Mann liegt derweil noch im Krankenhaus. Vor Ort ist auch der Hausverwalter, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er steht den Bewohnern am Vormittag zur Seite, telefoniert mit den Stadtwerken hin und her und wartet auf die Kriminalpolizei.



Das DRK war die ganze Nacht in der Stadthalle und hat Essen und Trinken bereitgestellt. © Sarah Lorencic

Ins Haus können die Bewohner wieder. Die ganze Nacht standen die Fenster auf. Was geblieben ist, ist ein Geruch, der so schnell nicht wieder weggehen wird. Die Gasleitungen des Hauses wurden im Keller beschädigt, weshalb sie nicht einfach abgedreht werden konnten. Stattdessen musste ein Bagger anrücken, um die Leitung, die zum Haus führt, zu kappen. Wann die Menschen wieder heizen können und Warmwasser haben, ist noch unklar. Es muss schnell gehen, sagt der Hausverwalter. „Wenn es ein Einfamilienhaus wäre, wäre das etwas anderes. Aber hier geht es um 24 Wohnungen.“



Draußen unterhielten sich von Balkon zu Balkon die Nachbarn. Letzte Woche habe es erst im Haus gebrannt, erzählt ein Anwohner. Da habe jemand im Flur den Lenker eines Fahrrads angezündet. Und überhaupt sei in der Gegend immer „Halligalli“. Eine Familie zieht deshalb bald aus. Der Hausverwalter kündigt an, Kameras zu installieren, um dem Herr zu werden.



Helmut Klose und Bürgermeister Jan Nesselrath (rechts) am Morgen nach dem Brand in der Stadthalle. © Sarah Lorencic

Gegen 10.30 Uhr trafen zwei Beamte der Kriminalpolizei am Haus ein. Am Morgen untersuchten sie den Tatort, um festzustellen, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt. Wie sich herausstellte, ohne Erfolg. Die Brandstiftung ist eindeutig, ob fahrlässig oder vorsätzlich bleibt offen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.