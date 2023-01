Martin Sonneborn kommt mit Krawall und Satire in MK

Martin Sonneborn kommt am 25. März nach Meinerzhagen. © Flu Popow

Am 25. März erwartet alle Interessierten ein Abend mit Martin Sonneborn in Meinerzhagen.

Meinerzhagen - Als Mitglied im Europäischen Parlament für die PARTEI und als Satiriker kommt er in die Stadthalle auf Einladung des Vereins für Kommunikation und Kultur Meinerzhagen-Kierspe.

Es wir ein „ganz unaufgeregtes Multimediaspektakel mit lustigen Filmen und brutaler politischer Agitation zugunsten der PARTEI“ angekündigt. Er halte es für witzig, trotz schlüssiger wissenschaftlicher Argumentation heute im EU-Parlament zu sitzen, wie es in der Ankündigung heißt.

Was er so zu erzählen hat, können die Zuschauerinnen und Zuschauer dann am Samstag, 25. März, in der Stadthalle erfahren. Los geht es um 20 Uhr. Karten für den Abend sind online unter www.kuk-verein.de erhältlich. Sie kosten 21,69 und ermäßigt 17,55 Euro. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.