Markt der Spezialitäten am Freitag im MK

Von: Sarah Lorencic

Bei dieser „Surf & Turf“-Variante aus Fleisch und Meeresfrüchten werden Chicken Wings und Garnelen kombiniert. © Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn

Die Markthändlerinnen und -händler haben sich einiges einfallen lassen.

Meinerzhagen – Es soll ein ganz besonderer Wochenmarkt am Freitag werden, riss Marktmeister Thomas Schwan am vergangenen Freitag auf dem Markt schon an. Eingeladen wird zum „Markt der Spezialitäten“. An fast allen Marktständen gibt es am kommenden Freitag „besondere Köstlichkeiten“, wie es die Stadt nun verkündet. Am Fischstand wird es zum Beispiel Garnelen im Teigmantel geben – da wird der Backfisch nicht schlecht schauen und die Kunden sich hoffentlich freuen.

An den übrigen Ständen kann auch griechisches Olivenöl verkosten werden oder frisch gepresster Orangensaft getrunken werden. Auch Regionales und Saisonales soll es geben sowie „herbstlich-traditionelle Spezialitäten“, darunter einer Kürbissuppe oder, als kleiner Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit, Spekulatius. „Der übliche Wochenmarkt-Verkauf bleibt bei diesen leckeren Versuchungen natürlich nicht auf der Strecke“, heißt es seitens der Stadt weiter. Alle Waren werden wie gewohnt auch am Freitag angeboten.