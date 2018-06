Team "Dribbling Solutions" gewinnt Otto Fuchs Cup

Hunswinkel - Das Team "Dribbling Solution" ist stolzer Gewinner des Otto Fuchs Cups, der auf dem Fußballplatz des RSV Listertal ausgetragen wurde.

Beim betriebsinternen Fußballturnier „Otto Fuchs Cup“, an dem 16 „Abteilungen“ der Otto Fuchs KG am Samstag im Hunswinkler Herbert-Jassmann-Stadion teilnahmen, stimmte nahezu alles. Der Wettergott hatte es gut gemeint, der RSV Listertal zeigte sich als hervorragender Ausrichter und das Organisationsteam des Turniers um Lisa Krause, Leana Halbe, Rainer Glaubitz, Ibrahim Eroglu, Michael Gosinde, Maik Stern und Ruben Pudor führten die Teams exakt nach Zeitplan durch den Nachmittag.

Gespielt wurde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften. Eine Mannschaft bestand aus einem Torwart und fünf Feldspielern. Die Spielzeit eines Spiels betrug zwölf Minuten. Ohne Punktverlust wurde dann auch die spezielle Fachabteilung „Dribbling Solution“ verdientermaßen Sieger des Turniers dank des goldenen Tores in der Schlussminute von Dominik Sachs gegen Schüco Bielefeld (1:0). Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, da sich in den Reihen der Bohrrohrexperten kein aktueller Vereinsspieler im Kader befand.

Das Team gewann alle drei Gruppenspiele gegen die Abteilungen B2, B4 und B8. Im Viertelfinale besiegte man B1 mit 1:0 und im Halbfinale drehte man gegen B8 einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg. Einen technisch guten Fußball boten die Gäste und Vizemeister von Schüco, Bielefeld. Schüco wurde bei einem Remis gegen die Elektriker Gruppensieger und besiegten die Teams Ungarn und B9. Im Viertelfinale gewann Schüco gegen die glorreichen B7 mit 2:0 und im Halbfinale gegen die Ungarn mit 2:1. Diese wurden Turnierdritter dank eines 4:2 im Neunmeterschießen gegen B8. Titelverteidiger Bruttolohn and Friends scheiterten im Viertelfinale nach einem 1:1 gegen das Team aus Ungarn im Neunmeterschießen mit 3:2. Im weiten Rund des Hunswinkeler Stadions war für jedermann einiges geboten.

Für die Beschäftigung der Kinder war ebenso gesorgt wie für das leibliche Wohl der Sportler und Zuschauer. In lockerer Atmosphäre wurde eifrig aber jederzeit fair gekämpft, auch wenn die Sanitätskräfte des Deutschen Roten Kreuzes einige Verletzungen behandeln mussten.